Sono ormai giorni che non si parla d’altro che di Ilary Blasi e Francesco Totti. Come sappiamo infatti il portale Dagospia ha annunciato che la celebre coppia, amatissima dal web e non solo, sarebbe sul punto di separarsi, dopo una lunga crisi. Come se non bastasse col passare delle ore sono emersi ulteriori dettagli. Tra i tanti gossip ci sarebbe quello che vedrebbe l’ex Capitano della Roma coinvolto in una nuova frequentazione, con una ragazza di nome Noemi. Adesso come se non bastasse a intervenire è Il Corriere della Sera, che afferma che anche la Blasi starebbe frequentando, un’altra persona. Si tratterebbe di un noto attore italiano: Luca Marinelli. Questo quanto riportato dal Corriere:

“Va forte il gossip su Luca Marinelli, magnetico protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik (peraltro molto somigliante a Totti, così come Noemi sembra un’altra Blasi), con cui la showgirl si sarebbe vista spesso a cena, perché amico della sorella Melory. Se questa di Marinelli è una storia vera non si sa”.

Precisiamo tuttavia che si tratta solo ed esclusivamente di rumor. Solo poche ore fa infatti Francesco Totti ha deciso di intervenire sui social e con un durissimo sfogo ha smentito le voci di crisi con Ilary Blasi. Queste le sue dichiarazioni:

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose. Fate attenzione perché di mezzo ci vanno i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.

Come sempre noi di Novella2000.it siamo a completa disposizione di Ilary Blasi e di Francesco Totti, qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni, e vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor sulla coppia, che a oggi non trovano alcuna conferma.

