Francesco Totti, chi è Noemi?

Da ieri si continua a parlare della presunta crisi matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dagospia ha riportato per primo l’indiscrezione, parlando di una recente lite mentre erano in gita con tutta la famiglia. La Repubblica, poi, ha parlato di una imminente separazione che vedrebbe il calciatore spostarsi a Casal Palocco e la conduttrice rimanere nella sua abitazione con i figli. Ma non solo. Lo scoop vero è proprio è arrivato qualche ora dopo.

Il Corriere della Sera, infatti, ha spiazzato tutti parlando dei motivi di questa presunta e tanto chiacchierata separazione. I coniugi si sarebbero traditi a vicenda. Lei, infatti, avrebbe avuto un flirt con un collega del mondo della TV, mentre lui dopo averlo scoperto si sarebbe avvicinato a una ragazza. Secondo alcune fonti si sarebbero anche sviluppati dei sentimenti tra loro. Fino a poco fa non conoscevamo il nome di questa presunta fiamma.

Adesso, però, grazie a La Repubblica, sappiamo chi dovrebbe essere questa misteriosa ragazza. Lei si chiamerebbe Noemi: bionda, capelli lunghi e lisci. Pare che i due fossero seduti relativamente vicini sugli spalti durante la partita Roma-Genoa. Lei avrebbe una grande passione per il calcio, una laurea in economia e sarebbe l’ex moglie di un dirigente di una squadra laziale di dilettanti. Altro sport che la avvicinerebbe a Francesco Totti è il padel, di cui il calciatore è grande estimatore. Quando sarebbe iniziata la loro storia? Ecco cosa riporta il sito:

La storia tra i due è iniziata mesi fa. Era rimasta nascosta, ma in città è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa. Per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina. Niente di grave, ma la fuga era significativa.

Cosa ci sarà di vero in tutto questo? Ovviamente non possiamo avere certezze. Dobbiamo prendere le indiscrezioni con le pinze. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione di Ilary Blasi, Francesco Totti e le altre parti coinvolte qualora volessero dare la loro versione dei fatti.

