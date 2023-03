NEWS

Nicolò Figini | 2 Marzo 2023

Isola dei Famosi 2023

L’ironia di Ilary Blasi

Da giorni ormai si vocifera della presunta lite tra Ilary Blasi e Alvin. A poche settimana dall’inizio de L’Isola dei Famosi, infatti, i rumor affermavano che il compagno fidato della conduttrice non sarebbe tornato come inviato.

Nonostante l’amicizia che li lega da venti lunghi anni, i due sarebbero ai ferri corti. Una fonte vicina agli ambienti Mediaset avrebbe affermato: “Ilary e Alvin non si sopportano più”. Alvin avrebbe persino dato un ultimatum: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, c’è anche ci afferma che sarebbe stata proprio la conduttrice de L’Isola dei Famosi a escluderlo.

Per primo, nella giornata di ieri, è arrivato il commento di Alvin. Proprio lui, infatti, ha pubblicato uno screenshot nel quale mostrava degli audio che si era scambiato con Ilary Blasi. Nella descrizione: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”. Tra gli hashtag leggiamo “adesso basta”, “ma si può”, “dopo tutto” e “delusione”. A smentire, però, a modo suo tutto quanto ci ha pensato la presentatrice stessa.

La foto di Ilary Blasi su Alvin

Nelle sue Stories su Instagram ha scritto: “Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338*****… Anche ore pasti”. Il problema è che, a quanto pare, la Blasi ha fatto una grande gaffe. Quello che adesso vediamo cancellato sarebbe il reale numero dell’amico. Peccato, però, che lei non lo aveva oscurato. Il web è rimasto molto divertito, ma allo stesso tempo adesso è chiaro che entrambi si sono divertiti a prendere in giro il pubblico.

Anche perché in queste ore è stata data la notizia in anteprima della conferma di Alvin come inviato de L’Isola dei Famosi. Seguiteci per non perdervi tante altre news.