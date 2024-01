È stata Ilary Blasi a ispirare Belen Rodriguez a parlare dei tradimenti di De Martino

Gossip

Nicolò Figini | 5 Gennaio 2024

Belen Rodriguez

Di recente sono state fatte delle nuove rivelazioni in merito ai presunti tradimenti da parte di Stefano De Martino quando ancora stava insieme a Belen Rodriguez. Inoltre è stato svelato che anche Ilary Blasi avrebbe qualcosa a che fare con la situazione.

Il rumor su Belen Rodriguez

In questi ultimi giorni Belen Rodriguez ha parlato senza peli sulla lingua del rapporto tra lei e Stefano De Martino. Lei stessa pare abbiamo confermato il flirt tra l’ex compagno e Alessia Marcuzzi. Rispondendo a un commento di un utente sul web, infatti, ha fatto capire senza troppi giri di parole che i fatti vociferati sono davvero accaduti.

In queste ore, invece, il settimanale Chi ha offerto delle nuove rivelazioni inedite. Tra queste, per esempio, anche l’identità di altre due donne dello spettacolo con cui De Martino avrebbe avuto un flirt. Inoltre Gabriele Parpiglia ha affermato che in tutta questa situazione c’entrerebbe anche Ilary Blasi. Ma in che modo?

Stando al giornalista Belen Rodriguez si sarebbe lasciata ispirare dal docu-film “Unica” per sentirsi finalmente libera di rivelar questi retroscena che da diverso tempo custodiva dentro di sé. Così come ha fatto l’ex moglie di Totti, quindi, anche la showgirl ha voluto togliersi i sassolini dalle scarpe.

Ed è per tale ragione che ha scelto il salotto di Mara Venier a Domenica In per raccontare la sua verità sulla questione. Per quanto riguarda Stefano De Martino, invece, il ballerino non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale ha a optato per il silenzio stampo. Nonostante questo, però, pare che voci di corridoio affermino che non l’abbia presa molto bene. Ma tutto ciò è da prendere con le pinze.

Nel caso in cui anche l’ex compagno di Belen Rodriguez dovesse dare la sua versione dei fatti non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile con tutti i succosi dettagli.