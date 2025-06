Oggi Ilary Blasi ha postato una storia social che sembrerebbe essere una vera frecciatina. Ecco cosa è accaduto e a chi sarebbe rivolto il post della conduttrice.

La frecciata di Ilary Blasi

È di certo un periodo intenso questo per Ilary Blasi. La conduttrice, dopo la chiusura di The Couple, è attualmente impegnata con le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live, che andrà in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore una storia postata sui social dalla presentatrice romana ha attirato l’attenzione del web. Ilary ha infatti condiviso un breve filmato in cui la vediamo di spalle. A fare da colonna sonora alla clip è il celebre brano Piccolo Uomo di Mia Martini. Ad accompagnare il tutto ci sono infine una serie di emoji che ridono.

A quel punto i più maliziosi del web hanno prontamente pensato che la Blasi stesse lanciando una frecciatina. Ma a chi sarebbe rivolta la sua storia? Anche in questo caso i social non hanno dubbi: Luciano Spalletti. Come è noto, tra i due in passato ci sono state alcune tensioni e solo pochi giorni fa l’allenatore è stato esonerato da CT dell’Italia. Ma ripercorriamo in breve la vicenda e rivediamo cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, un influencer crede di essere il nuovo tronista: la reazione

Come in molti ricorderanno, nel lontano 2016 proprio Ilary Blasi, nel corso di un’intervista, definì Spalletti un “piccolo uomo”, dopo che l’allenatore confinò in panchina Francesco Totti nel corso della sua ultima stagione in campo. Poche ore dopo arrivò la replica dell’allenatore, che in occasione dei 40 anni dell’ex Capitano della Roma lanciò una frecciata alla Blasi, affermando: “Volevo pensare anche alla tua splendida signora, ho comprato un piccolo pensiero anche per lei. È un vecchissimo pezzo di Mia Martini, ‘Piccolo uomo’, un grandissimo successo al quale ero molto attaccato. Lei me lo ha ricordato e mi ha dato una grandissima gioia”. Ma non è ancora finita.

La frecciatina di Ilary Blasi ✈️ pic.twitter.com/LmpiFyZhWp — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2025

Solo poche settimane fa Spalletti ha pubblicato la sua biografia e a distanza di 9 anni è tornato sulla questione, definendo Ilary una “piccola donna”. Per molti dunque la storia postata dalla conduttrice sarebbe rivolta proprio all’allenatore, nonostante non ci siano riferimenti espliciti. Naturalmente però siamo pronti a fare chiarezza qualora la Blasi volesse fare una rettifica.