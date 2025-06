Oggi, al termine della rubrica del TG2 Costume e Società, Simonetta Guidotti ha salutato per l’ultima volta il pubblico e ha annunciato che andrà in pensione. Ecco cosa è accaduto e le parole della conduttrice.

Simonetta Guidotti saluta Costume e Società

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Costume e Società, la rubrica del TG2 che va in onda da tempo e tiene compagnia a migliaia di spettatori. Come in molti sapranno, alla conduzione della trasmissione c’è Simonetta Guidotti, celebre volto della rete pubblica. Proprio nelle ultime ore però la presentatrice è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di un fatto che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oggi, al termine della nuova diretta di Costume e Società, Simonetta Guidotti ha annunciato che lascia ufficialmente la rubrica del TG2. Il motivo? La conduttrice ha rivelato che andrà in pensione e ha così salutato per l’ultima volta tutto il pubblico che l’ha supportata e sostenuta in questi anni. La Guidotti dunque, emozionata, ha dichiarato:

“È tutto, Costume e Società tornerà lunedì. Per me è l’ultimo giorno di conduzione. Gli anni passano e la pensione si avvicina. Grazie per averci e avermi seguito. Un bacio e buon proseguimento”.

Simonetta Guidotti va in pensione, i saluti al termine di Tg2 Costume e Società. pic.twitter.com/sXKcTI91kk — LALLERO (@see_lallero) June 11, 2025

Simonetta Guidotti dunque lascia ufficialmente Costume e Società per andare in pensione e di certo in molti sentiranno la sua mancanza. Alla conduttrice facciamo un enorme in bocca al lupo in vista di questa nuova fase della sua vita.