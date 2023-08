NEWS

Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Ilary Blasi

Per una serata in discoteca Ilary Blasi ha sfoggiato un look decisamente sexy, che ha diviso il web in due

Ilary Blasi divide il web

Continuano le vacanze di Ilary Blasi. Dopo aver trascorso qualche giorno in montagna tra pedalate e trekking nel panorama mozzafiato di Cortina D’Ampezzo, la conduttrice ha cambiato meta. Insieme al suo compagno Bastian Muller ha raggiunto le acque cristalline della Sardegna.

In Costa Smeralda Ilary Blasi si sta godendo un po’ di relax e ieri sera è stata ospite di uno dei locali più trendy dell’isola: il Phil Beach. Qui ha quindi potuto sfoggiare un look davvero sexy. Come mostrato dalla foto postata su Instagram ha indossato un pantalone nero molto aderente, un micro top rosso, in cui ha messo in evidenza il décolleté, tenendo anche la pancia scoperta.

Abito questo che abbiamo già visto ad Annalisa, tra l’altro. Ma torniamo al dunque.

L’outfit mostrato da Ilary Blasi sui social ha suscitato non poche critiche da parte del web, che si è totalmente diviso. Nel giro di poche ore il suo profilo è stato invaso da commenti negativi: “Immaginare tre figli che vedono così la madre, che esempio”, ha scritto qualcuno. Ma c’è anche chi ha aggiunto: “Ma dimmi te se una madre con 3 figli si debba vestire cosi.. Ancora fa la ragazzina! Che si diverta pure, per carità, ma almeno abbia un po di rispetto per i suoi figli”.

Tra gli altri c’è anche chi sostiene che Ilary Blasi abbia ceduto ai ritocchini e di non voler accettare la sua età. Insomma critiche piuttosto piccate, che trovano però la difesa da un’altra parte di pubblico, contrariato da queste affermazioni. Ciò che colpisce è che la maggior parte di coloro che hanno dato contro a Ilary Blasi siano delle donne. Insomma, qualcuno pensa lo facciano solo per invidia e niente più.

Ma Ilary Blasi come avrà reagito a tutto ciò? Al momento non ha replicato e continua a viversi le sue vacanze circondata dall’amore del suo compagno Bastian.