Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Temptation Island

Vittoria Egidi vicina a un tentatore?

Se alcune coppie hanno deciso di proseguire la loro storia d’amore, per altre non è stato proprio così. Lo sa bene Vittoria Egidi che dopo la partecipazione al reality delle tentazioni insieme a Daniele De Bosis, ha deciso di interrompere la relazione.

Il romano si era avvicinato alla single Benedetta Pascali, Vittoria al tentatore Edoardo Corianò, con cui c’è stato anche un bacio. E proprio lei ha ammesso il gesto nel falò di confronto finale. A distanza di un mese dalla fine del programma, però, durante l’incontro con Filippo Bisciglia, Vittoria Egidi ha confidato di non aver più risentito il single Edoardo.

Tornati alla vita di tutti i giorni, però, pare che qualcosa sia cambiato e i due abbiano iniziato a frequentarsi. A dimostrarlo alcuni video pubblicati sui social in cui si vedono proprio Vittoria Egidi ed Edoardo Corianò passare del tempo insieme. Nei filmati postati i due sono in macchina e hanno fatto sapere di essere diretti al Papeete. Tra l’altro insieme hanno intonato la canzone di Benji e Fede.

Nel luogo scelto hanno poi incontrato il tentatore Davide Blanda, ma sembrerebbe che Vittoria Egidi ed Edoardo Corianò abbiano condiviso la stessa camera. Questo indizio lascia quindi supporre che la loro frequentazione stia proseguendo. Anche se non è chiaro se si tratta di amicizia o qualcosa di più. Al momento si tratta di ipotesi.

La stessa Vittoria Egidi recentemente è stata accostata a Daniele Schiavon, ma se queste foto con Edoardo Corianò dovessero essere confermate andrebbero dunque a togliere qualsiasi dubbio. Intanto mentre lei si gode l’estate in compagnia del tentatore, anche l’ex Daniele sembra essere felice accanto alla single Benedetta Pascali. Anche in questo caso non è stata ufficialmente annunciata la relazione, ma i due trascorrono molto tempo insieme dopo la fine di Temptation Island.