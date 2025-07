Sono trascorsi più di sei mesi da quando Netflix ha pubblicato la serie Ilary, incentrata sulla vita di Ilary Blasi. Ma quante visualizzazioni ha fatto lo show? Andiamo a scoprire i numeri e il confronto con il docufilm Unica.

I numeri registrati da Ilary Blasi

In queste settimane Ilary Blasi è tornata in onda su Canale 5 con la nuova edizione di Battiti Live, che sta ottenendo un enorme successo. Come tutti sappiamo però solo lo scorso gennaio la conduttrice ha debuttato anche con la sua prima serie, interamente incentrata sulla sua vita privata. Lo show, intitolato semplicemente Ilary, è disponibile su Netflix e ci ha mostrato un lato più intimo e inedito della presentatrice. Adesso, a distanza di più di sei mesi dal rilascio dei cinque episodi, sono stati rivelati i dati relativi alle visualizzazioni della serie. Andiamo a scoprire i numeri e il confronto con il docufilm Unica, sempre in onda su Netflix, nel quale la Blasi aveva raccontato i retroscena della fine del matrimonio con Francesco Totti.

Da gennaio a oggi Ilary ha raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni. Cifre invece del tutto diverse per quanto riguarda il documentario. Nel giro di poco più di un mese infatti Unica aveva raggiunto quasi 6 milioni di visualizzazioni. Il grande pubblico attendeva con ansia da tempo la versione della conduttrice e di certo il progetto ha ottenuto un enorme successo.

I fan intanto si chiedono se nei prossimi mesi Ilary Blasi deciderà di lanciare anche la seconda stagione della sua serie. Attualmente però non si hanno ancora news ufficiali in merito e non sappiamo cosa accadrà. Nel mentre a oggi la conduttrice si gode il successo di Battiti Live, che settimana dopo settimana tiene compagnia a milioni di telespettatori.

Che a breve però la Blasi decida di rimettersi in gioco e di registrare nuovi episodi della sua serie? Non resta che attendere per scoprirlo.