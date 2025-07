Nel corso di una nuova intervista Gerry Scotti è tornato a parlare dell’addio a Tú sí que vales. Il conduttore ha poi rivelato cosa gli ha detto Maria De Filippi.

La rivelazione di Gerry Scotti

La scorsa settimana è ufficialmente partita su Canale 5 la nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Il celebre game show anche quest’anno vede la conduzione di Gerry Scotti e per la prima volta va in onda in access prime time, nella collocazione storica di Paperissima e Striscia La Notizia. Nel giro di una manciata di puntate la trasmissione sta già registrando ascolti da capogiro, segno dunque che il grande pubblico Mediaset sta apprezzando il lavoro svolto dal presentatore e da tutta la grande squadra del Biscione.

Come è noto però, per poter tornare in tv con La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti è stato costretto a dover dire addio a Tú sí que vales, dopo anni trascorsi in giuria. Al suo posto è così arrivato Paolo Bonolis e proprio in queste settimane si stanno svolgendo le registrazioni della nuova edizione del talent show, in onda su Canale 5 a settembre. In queste ore intanto proprio Gerry ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e nel corso della chiacchierata è tornato a parlare dell’addio alla fortunata trasmissione del sabato sera. Ma non solo. Scotti ha anche rivelato cosa gli ha detto Maria De Filippi e in merito ha dichiarato:

“La prima persona con la quale mi sono confrontato è stata Maria De Filippi. Eravamo molto dispiaciuti e ci siamo detti: ‘Speriamo che il risultato valga il sacrificio’. Dopo l’accoglienza che ha ricevuto la Ruota, Maria mi ha detto: ‘Ne è valsa la pena’. Fare l’access prime time era un rischio. Non era scontato. E l’ho deciso proprio mentre stavo rinnovando il contratto per due anni”.

Grande successo dunque per Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. In autunno nel mentre il conduttore tornerà al preserale con Cauta Libera e in seguito in prima serata con Chi vuol essere milionario? che avrà una nuova formula.