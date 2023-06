NEWS

Andrea Sanna | 16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

L’omaggio di Ilary Blasi a Silvio Berlusconi

Stasera su Canale 5 è tornata la nuova puntata (la semifinale per la precisione) de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La trasmissione sarebbe dovuta andare in onda lunedì. Il palinsesto però è cambiato a causa della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

C’è stato grande cordoglio da parte dei dipendenti della rete, così come di tutti coloro che l’hanno conosciuto e sostenuto in questi anni. E questa sera Ilary Blasi ha voluto ricordarlo con un piccolo omaggio. In apertura di puntata la conduttrice si è presentata vestita di nero e, tra gli applausi composti del pubblico, ha preso la parola.

Così Ilary ha preso la parola e nel silenzio assordante dello studio ha detto rivolgendosi al pubblico a casa: “Prima di iniziare questa puntata volevo fare un applauso a Silvio Berlusconi”. Queste poche parole da parte di Ilary Blasi hanno portato il pubblico ad alzarsi in piedi e salutare un’ultima volta Silvio Berlusconi con un lungo applauso.

Poco dopo Ilary Blasi ha voluto aggiungere ancora a proposito di Silvio Berlusconi: “So che lui non si perdeva una puntata e come ci ha invitato a fare il nostro editore (Pier Silvio Berlusconi ndr) diamo inizio alla semifinale de L’Isola dei Famosi”.

Nel led invece è comparsa l’immagine dell’ex Premier con su scritto un pensiero da parte dell’intera azienda: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”.

Un momento quello realizzato da Ilary Blasi e dai suoi collaboratori che ha ricevuto grande partecipazione dai presenti in studio. Anche i naufraghi de L’Isola dei Famosi sono stati informati dell’accaduto e si sono detti molto dispiaciuti.

