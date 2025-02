Stando alle ultime indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe accettato di condurre Battiti Live, dopo aver rifiutato in precedenza altre due offerte sottopostele da Mediaset.

Ilary Blasi presto di nuovo su Canale 5

Dopo aver rifiutato ben due proposte da Mediaset, Ilary Blasi ha deciso di tornare sul piccolo schermo. Si parla di progetto diverso da quelli che le erano stati inizialmente offerti.

In passato l’ex letterina avrebbe detto no alla conduzione de La Talpa e de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto riportato da Dagospia, ora avrebbe invece accettato l’invito per un altro anno alla guida di Battiti Live.

Il programma musicale estivo, prodotto dal Gruppo Norba e trasmesso su Canale 5 dal 2024, vedrà dunque Ilary Blasi al timone, probabilmente affiancata da Alvin, per il secondo anno di fila, dopo aver sostituito Elisabetta Gregoraci.

La scelta di Mediaset non sorprende del tutto. L’intesa tra i due conduttori, consolidata negli anni grazie alle loro collaborazioni in altri programmi, ha sempre funzionato bene.

Inoltre, Battiti Live è uno show meno impegnativo rispetto ai reality che le erano stati proposti, sia in termini di durata che di gestione delle dinamiche complesse tra concorrenti, in questo caso assenti.

Ilary Blasi, dopo la separazione da Francesco Totti, il documentario Unica e la serie Ilary su Netflix, sembrava volersi prendere una pausa dalla televisione. Il suo rifiuto a La Talpa e L’Isola dei Famosi aveva fatto pensare ad un possibile allontanamento da quell’ambiente.

Tuttavia, l’opportunità di condurre nuovamente un programma leggero e dedicato alla musica, come Battiti Live potrebbe rappresentare per lei un rientro più soft e meno stressante.

I fan della conduttrice dovranno quindi aspettare l’estate per rivederla in azione, in un contesto vivace e festoso come quello del festival musicale itinerante che ogni anno porta sul palco i più grandi artisti italiani.

Resta da vedere poi cosa la TV le riserverà in futuro. Per ora, quel che è certo è che la sua estate sarà all’insegna della musica e della compagnia del fidato Alvin.