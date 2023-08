NEWS

Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Il lavoro di Mirko di Temptation Island 2023

Mirko Brunetti e Perla Vatiero li abbiamo conosciuti grazie a Temptation Island 2023. A scrivere alla trasmissione era stata proprio la ragazza perché voleva risolvere i loro problemi di coppia, in quanto si era trasferita a Rieti per amore ma non sentiva che il sentimento stesse venendo ricambiato abbastanza:

“Ho scritto io al programma perché per amor suo mi sono trasferita a Rieti da Salerno. Nonostante i miei sacrifici, avendo rinunciato al lavoro, alla famiglia e agli amici, lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione”.

In passato, durante una delle prime puntate di Temptation Island 2023 era scoppiata una grossa lite a distanza a causa di alcune cattiverie che si dicevano l’una contro l’altro. Mirko l’aveva accusata di essere superficiale, mentre secondo Perla il fidanzato pensava solo al lavoro:

“È un coglione perché lui sa solo andare a lavorare. Dentro casa non fa niente, lascia la roba ovunque. A 21 anni sono stata dentro casa, mi sono trasferita. Mi sono messa a fare lavatrici e a cucinare. L’aspettavo fino alle 23 di sera per mangiare. Mi sono preclusa un’estate dopo il lockdown.

Neanche tre giorni di mare perché stavo dietro a lui. Senza che a nessuno gliene fregasse un ca**o. Viziata di cosa? Perché ho una famiglia unita? Tu hai un percorso di vita diverso, non puoi giudicare il mio. Senza di me non vali un ca**o. Lui è superficiale. Sa solo pensare al lavoro”.

Ma vi siete mai chiesti che lavoro fa Mirko Brunetti di Temptation Island 2023? Insieme alla sua famiglia a Rieti gestisce una pizzeria. Una attività impegnativa che sicuramente gli porta via molto tempo. Lo sapevate già? Fatecelo sapere con un commento.

