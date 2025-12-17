News importante per i fan delle serie turche! Canale 5 porta in TV una nuova dizi dal titolo “Ricordo di una notte”, con protagonista l’amato attore Burak Deniz! Scopriamo insieme quando va in onda e la trama.

Ricordo di una notte quando va in onda su Canale 5

Novità interessanti per i fan delle serie turche, come riportato da TuttaLaNostraTV! Se si sta avvicinando via via il gran finale de La notte nel cuore (anticipato addirittura di qualche giorno), sta per arrivare una nuova dizi pronta a rimpiazzarla.

Ma di cosa si tratta? In origine Bir Gece Masalı (questo il titolo turco), in Italia prende il nome di Ricordo di una notte. Quando va in onda? Secondo le prime indiscrezioni verrà trasmessa a partire da gennaio 2026.

Dunque con l’arrivo del nuovo anno avremo modo di scoprire e affezionarci alle storie di nuovi protagonisti.

La trama

Questa serie è un mix perfetto di thriller e dramma psicologico. La trama di “Bir Gece Masali” segue Mahir, un ispettore di polizia che, dopo vent’anni, ritorna nella sua città natale con l’intento di vendicare la morte del padre.

Ma il destino ha in serbo per lui una sorpresa: si innamorerà di Canfeza, una donna che potrebbe essere la figlia dell’uomo che ha ucciso suo padre.

Una storia che inizia con il desiderio di vendetta e si trasforma in un profondo confronto con il passato. Con colpi di scena, passione e mistero, il finale promette di essere una sorprendente e drammatica resa dei conti, capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Il cast

Per quel che riguarda il cast, ci sono diversi attori che abbiamo già visto in Italia in altre serie televisive. Pensiamo, per esempio, all’amatissimo Burak Deniz (recentemente in onda su Mediaset Infinity con Another Love nei panni di Kenan Ozturk).

Insieme a lui tra gli attori anche Su Burcu Yazgı Coşkun, che abbiamo visto in La forza di una donna nel ruolo di Nisan. E non solo, nel cast spunta anche Caner Şahin, Tolga di Tradimento e non solo…

Dove vedere Ricordo di una notte in TV e streaming

Se vi state chiedendo dove vedere la nuova serie turca Ricordo di una notte, siete nel posto giusto. La dizi sarà disponibile su Canale 5 (probabilmente in prima serata) e in streaming su Mediaset Infinity.

