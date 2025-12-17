Mediaset cambia programmazione: il gran finale de ‘La notte nel cuore’ non andrà più in prime time, ma in seconda serata. Ecco le ultime novità.

La notte nel cuore sbarca in seconda serata

Ci sono delle novità per i fan della serie televisiva. Mediaset ha deciso di rivedere la programmazione di La notte nel cuore, la soap turca che ha conquistato un grande pubblico durante la sua messa in onda in prima visione su Canale 5. La serie, che si avvicina al gran finale, subirà un cambiamento importante nel suo orario di trasmissione: non sarà trasmessa in prime time, come accaduto fino ad ora, ma verrà spostata eccezionalmente in seconda serata.

Il gran finale della serie, previsto inizialmente per martedì 23 dicembre alle 22:00, non andrà in onda come pianificato. Questo venerdì Mediaset ha scelto di dedicare la fascia oraria delle 22:00 alla messa in onda di “Io sono Farah”, la soap turca con Demet Özdemir e ha spostato “La notte nel cuore” in seconda serata, a seguire, con gli ultimi due appuntamenti imperdibili.

Nonostante il cambio di programmazione per cercare di dare filo da torcere alla Rai, è innegabile che La notte nel cuore abbia segnato un successo importante in queste settimane di messa in onda. La soap turca è riuscita a tenere testa a fiction italiane molto seguite. Peraltro ha trovato il suo pubblico anche grazie alla sua trama avvincente e mai scontata.

Con la messa in onda del gran finale, non resta che vedere come risponderà il pubblico alla nuova collocazione in seconda serata. Non tutti sembrano essere felici di questa scelta di Mediaset. Spostare il gran finale a un orario non è propriamente comodo, ma vedremo se il tutto sarà premiato con ottimi ascolti.

Quindi non perdetevi l’ultima puntata de La notte nel cuore, in programma venerdì sera in seconda serata, subito dopo Io sono Farah.

