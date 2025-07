L’ex protagonista di Temptation Island Jenny Guardiano torna a far parlare di sé. Dopo aver chiuso con Tony Renda, recentemente ha detto la sua pubblicando uno scatto che paragona il suo ex fidanzato a uno dei partecipanti di questa edizione. Parliamo nello specifico di Alessio, compagno di Sonia M.

Temptation Island, Jenny lancia una frecciata a Tony

Nonostante l’attenzione sia ampiamente focalizzata sui protagonisti di questa edizione di Temptation Island, c’è da dire che anche gli ex partecipanti non smettono di far parlare di sé. È il caso di Jenny Guardiano, che nella scorsa edizione insieme al suo ex fidanzato Tony Renda ha fatto particolarmente discutere.

Sui social Jenny Guardiano ha pubblicato una storia, si tratta di un fotomontaggio, che mostra l’immagine di Alessio (di questa stagione di Temptation Island) accanto a uno scatto di Tony. Lei ha condiviso il tutto con delle emoji divertite che ridono. Così a occhio ci verrebbe da dire che probabilmente lei, così come qualche utente, ha visto delle somiglianze tra i due ragazzi.

Storia Instagram Jenny Guardiano – Temptation Island

La storia pubblicata da Jenny su Instagram sta facendo particolarmente discutere tra chi si è sempre detto dalla sua parte e chi, invece, pensa che debba metterci un punto, esattamente come ha fatto per la sua relazione con Tony.

Dopo Temptation Island Jenny e Tony hanno anche provato a ricominciare, ma a quanto pare non ha funzionato. Peraltro lei, sempre in questi giorni, ha fatto sapere agli utenti che la seguono che il suo ex ha anche tentato di contattarla, ma lei ha preferito bloccarlo. Non vuole averci più a che fare e ora vuole dare una svolta alla propria vita. Ha anche ammesso che aveva provato a immergersi in un’altra storia, ma non è andata come avrebbe voluto.

Insomma pare proprio che Jenny dopo quanto vissuto a Temptation Island voglia davvero ricominciare da sé.