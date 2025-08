Dalle 15:15 su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity) è in onda Io sono Farah: anticipazioni e trama delle puntate della serie turca del momento. Cosa succede negli episodi dal 4 all’8 agosto nel dettaglio?

Anticipazioni Io sono Farah 4 agosto

Le anticipazioni del 4 agosto dicono che Kaan resta incerto sotto casa di Semiha, intenzionato a dare un risarcimento per la morte di Alperen. Arriva Gonul, lo convince a salire e presentare le condoglianze, ma alla vista del dolore di Semiha, Kaan fugge.

La trama racconta che Gonul lo accompagna a comprare regali invece di denaro. Vera, preoccupata, ordina un pedinamento a Mehmet mentre Mehmet e Ilyas interrogano Sepideh ma ottengono poco.

Intanto, le anticipazioni narrano che la protagonista cura feriti in un ospedale improvvisato di Tahir. Kerimsah migliora e sta per essere dimesso. La trama prosegue con Farah che tenta di recuperare una registrazione compromettente mentre Gonul rivela che il denaro necessario per le cure del bambino suscita sospetti in Mehmet. Orhan, intenerito dal bambino, compie un gesto significativo. Nel frattempo Tahir sfida Ali Galip e rivendica la propria autonomia.