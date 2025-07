Ecco le anticipazioni della puntata di Io sono Farah in onda il 30 luglio. Al centro della trama ci sarà la scelta drammatica di Farah. Scopri tutti i dettagli sulla trama e dove seguirla in televisione su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah anticipazioni 30 luglio

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che nella puntata del 30 luglio la protagonista vivrà momenti di grande tensione, nel corso di una fuga tutt’altro che semplice. Farah e Kerim provano a scappare, ma il loro tentativo viene bruscamente interrotto da un’aggressione: un uomo malintenzionato la deruba e la lascia in difficoltà.

Provvidenziale l’intervento di una donna sconosciuta che la soccorre e la accompagna in ospedale. Qui Farah, grazie alle sue competenze mediche, salva la vita di un paziente in condizioni critiche: si tratta di Ali Galip, un importante esponente della criminalità organizzata, anche se lei non ne è consapevole. Proprio in quel momento, Tahir arriva e riceve un incarico preciso da Ali Galip: dovrà controllare da vicino Farah.

La trama di Io sono Farah del 30 luglio si infittisce anche sul fronte delle indagini condotte da Mehmet e Ilyas. I due scoprono che Farah potrebbe essere la testimone chiave di un omicidio e che Tahir era presente sulla scena del crimine. Seguendo alcune piste, Mehmet e Orhan riescono a localizzare Farah nella villa in cui è stata condotta.

Nel tentativo di entrare, nasce un acceso confronto che rischia di degenerare, ma è Orhan a riportare la calma. Intanto, si sviluppa un legame sempre più profondo tra Tahir e il piccolo Kerim, che apre a nuovi scenari.

Quante puntate sono

Al momento non è ancora stato reso noto il numero esatto di puntate di Io sono Farah previsti per la messa in onda italiana.

Tuttavia, prendendo come riferimento la versione originale trasmessa in Turchia, la serie è suddivisa in due stagioni: la prima conta 14 episodi, mentre la seconda ne ha 13. Resta da vedere in che modo verranno adattati e distribuiti nel palinsesto italiano.

Quando va in onda Io sono Farah

Chi desidera seguire Io sono Farah può consultare la guida TV di Mediaset, che conferma l’appuntamento quotidiano su Canale 5.

La soap turca va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15:45, minuto più minuto meno.

Il cast di Io sono Farah

Il cast di Io sono Farah è composto da volti molto noti agli appassionati di serie turche.

In particolare, spicca il nome di Demet Özdemir, già protagonista di altri successi trasmessi in Italia, e quello di Engin Akyürek, amatissimo dal pubblico per le sue precedenti interpretazioni in celebri serie.

Dove vederlo in TV e in streaming

Per guardare Io sono Farah, si può sintonizzarsi su Canale 5 durante la messa in onda pomeridiana. Chi invece preferisce lo streaming ha a disposizione la piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove è possibile vedere le puntate in diretta o recuperarle on demand, tramite app, sito web o smart TV.