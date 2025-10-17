Esce oggi Antologia della vita e della morte, il nuovo album di Irama. Tra le tracce che compongono il disco c’è anche Buio, una potente ballad in duetto con Giorgia.

Irama duetta con Giorgia

Oggi, a distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, esce il nuovo album di Irama, Antologia della vita e della morte. Il disco comprende 14 tracce, tra cui i brani sanremesi Tu No e Lentamente e la hit Ex, in collaborazione con Elodie. In queste ore dunque i fan si stanno godendo questo progetto, che, come ha specificato il cantante stesso e come suggerisce anche il titolo, racchiude canzoni che parlano di vita e altre che trattano le sfumature della morte. All’interno dell’album a spiccare è in particolare il pezzo Buio, una potente ballad che vede la partecipazione di una delle artiste italiane più amate di sempre: Giorgia. In merito a questo struggente duetto, Filippo ha dichiarato al settimanale Chi:

“Con Giorgia è stato bellissimo: ha una voce splendida, una personalità fortissima. La canzone le calzava perfettamente, spero arrivi alla gente”.

Mentre continua a presentare il suo nuovo album, Irama si prepara anche al concerto evento di San Siro, che si terrà l’11 giugno 2026. I biglietti per questo show speciale stanno già andando a ruba e in merito allo spettacolo che offrirà al suo pubblico il cantante afferma entusiasta:

“Questo disco è perfetto per il live: è molto suonato, molto organico. Negli ultimi tre anni ho lavorato tanto sulla resa dal vivo, ho aggiunto musicisti, sperimentato arrangiamenti. Arriverò ad avere trenta musicisti sul palco — è il modo più bello per esprimere la musica, almeno per me. Sto già programmando tutto: cerco di restare nei limiti della legalità, perché a volte le idee che mi vengono sono ‘fuori di testa’! Ma voglio che sia uno show indimenticabile, un’esperienza condivisa”.