Ieri sera, in occasione del Power Hits Estate, l’evento organizzato da RTL 102.5, Elodie e Irama hanno cantato per la prima volta live la canzone Ex e la loro esibizione ha infiammato l’Arena di Verona.

Elodie e Irama cantano per la prima volta Ex

Gli ultimi mesi sono stati decisamente impegnativi per Elodie. Dopo aver rilasciato il suo nuovo album di inediti, Mi ami mi odi, la cantante si è esibita per la prima volta negli stadi, con due concerti evento che si sono tenuti al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Ma le sorprese per i fan non sono finite. In autunno infatti la Di Patrizi tornerà in tour nei principali palasport italiani e i biglietti per questi nuovi show stanno andando a ruba. Una manciata di giorni fa, come se non bastasse, è arrivato l’ennesimo colpo di scena.

La voce di Dimenticarsi alle 7 infatti è tornata sulle scene musicali con il singolo Ex, in collaborazione con Irama. I due artisti hanno deciso di rilasciare una canzone insieme e in queste ore il brano sta già scalando le classifiche. Ieri sera intanto proprio gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno stupito tutto il pubblico.

Dall’Arena di Verona si è tenuto il Power Hits Estate, il tradizionale evento musicale di fine estate organizzato da RTL 102.5. Nel corso della serata a salire sul palco sono stati tutti i più grandi protagonisti di questa stagione e ovviamente non sono mancati anche Elodie e Irama. I due hanno così cantato per la prima volta live la canzone Ex e la loro esibizione è stata una vera bomba. Il video della performance ha infatti iniziato a fare il giro del web e ben presto è diventato virale.

Ancora una volta dunque la Di Patrizi e Irama hanno saputo conquistare tutti quanti e di certo nelle prossime settimane continueremo a cantare Ex a squarciagola.