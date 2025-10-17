A un anno di distanza dalla morte di Liam Payne, la fidanzata Kate Cassidy ricorda il cantante con una toccante e struggente dedica.

Kate Cassidy ricorda Liam Payne

Era il 16 ottobre 2024 quando il mondo veniva sconvolto dalla notizia della tragica morte di Liam Payne. Il cantante, ex membro degli One Direction, è venuto a mancare all’età di 31 anni, dopo essere caduto dal balcone del suo hotel a Buenos Aires. Fin dal primo momento così i fan si sono uniti per ricordare il giovane artista, che ancora oggi è nel cuore di noi tutti.

Proprio nella giornata di ieri, a un anno esatto dalla morte di Liam, a intervenire sui social è stata anche Kate Cassidy, fidanzata del cantante. Come in molti sapranno, i due avevano reso pubblica la loro relazione nell’ottobre del 2022. Da quel momento la coppia è sempre apparsa complice e in sintonia e si è mostrata sui social innamorata e felice. Dopo la tragica scomparsa dell’ex membro degli One Direction, l’influencer non ha mai smesso di ricordare il suo compagno e in questi mesi ha più volte postato video e foto insieme all’artista.

Ieri dunque, a un anno dalla morte di Liam Payne, Kate Cassidy ha pubblicato una struggente dedica per ricordare il cantante. La giovane donna, condividendo una foto in bianco e nero insieme al suo fidanzato, ha affermato: “Oggi è un anno pieno senza di te qui. Odierò per sempre gli addii. Mi manchi Liam”. Ma non è finita qui.

In seguito, postando un filmato insieme a Liam, Kate ha aggiunto: “Questo video è stato girato durante l’ultima ora e l’ultimo giorno che io e Liam abbiamo condiviso in questa vita. Sarò per sempre grata per i bei momenti che abbiamo condiviso. Mi mancherai per il resto della mia vita Liam”.

@kateecass This video was taken during the last hour and last day Liam and I shared in this lifetime. I am forever grateful for the beautiful moments we shared. I will miss you for the rest of my life Liam ♬ Jacob and the Stone SLOWED – ssxmusic

I post della Cassidy sono naturalmente diventati virali e in queste ore hanno commosso i fan di tutto il mondo, che si sono nuovamente uniti per ricordare con affetto Payne.