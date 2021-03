1 Sanremo: Irama commenta la sua esibizione

Irama purtroppo ieri sera si è esibito come tutti gli altri concorrenti al Festival di Sanremo, poiché un membro del suo staff è positivo al Covid e di conseguenza tutti hanno dovuto sottoporsi ai vari controlli. Il cantante è risultato negativo e dopo un possibile ritiro (come da protocollo), Amadeus, la Rai e tutti i membri della manifestazione hanno deciso di concedergli una chance, mandando in onda il video delle sue prove con l’esibizione. Questo così gli ha permesso di non rinunciare alla gara. A parlare di questo è stato proprio Irama sui social poco dopo:

“Ciao a tutti. Innanzitutto volevo rassicurarvi che sto bene, la salute prima di tutto. Sono negativo. Voglio mandare un abbraccio alle persone che sono state coinvolte da questa situazione che ha poi causato il tutto. Spero si riprendano presto. Dall’altra parte voglio anche ringraziare fortemente, di persona, Amadeus e la Rai che mi hanno permesso di partecipare al Festival di Sanremo”.

Ha raccontato Irama in questo video caricato su Instagram, dove ha annunciato che ieri sera si sarebbe esibito, anche se in modo differente:

“Quindi stasera mi esibirò. Non sarò live, quindi andrà in onda una prova generale e non nascondo che sia molto triste da questo punto di vista. Dietro queste prove ci sono tanti mesi di lavoro, non solo a livello artistico, ma anche visivo. Tanti mondi non ci saranno, a partire da look ed esibizione. Sono sicuro che nonostante tutto spaccheremo e ci sarà l’energia di sempre”.

Proprio Irama, in questo intervento sui social, ha promesso ai fan che avrebbe seguito la puntata per commentare insieme la performance sul prestigioso palco. Ecco il suo pensiero: “Avrei voluto viverlo. Avrei potuto. Ma purtroppo non dipende da me e lo capisco. Va bene così. Grazie per l’amore”, ha scritto Irama durante il video mandato in onda con la sua esibizione.

C’è del rammarico in Irama, che giustamente immaginava qualcosa di diverso per questa avventura al Festival di Sanremo. Nonostante questa penalizzazione, purtroppo dipesa da fattori esterni, il cantante è riuscito comunque è piaciuto ed è riuscito a piazzarsi al terzo posto della classifica generale provvisoria, sintomo dunque di come la canzone e la sua energie siano state recepite nel modo migliore

Ad Irama giunga il nostro migliore in bocca al lupo. Ricordiamo che anche questa sera, puntata dedicata alle cover, l’artista si esibirà con la stessa modalità e presenterà la sua personale versione di Cyrano, brano storico della carriera del grande Francesco Guccini, uno dei suoi punti di riferimento. Come se la caverà?