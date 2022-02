1 Il retroscena di Irama

Quest’anno a tornare sul palco del Festival di Sanremo è stato Irama, che dopo il successo dello scorso anno ha deciso di rimettersi in gioco. Stavolta l’ex volto di Amici ha scelto di partecipare alla kermesse con un brano intimo e dolce, dal titolo Ovunque Sarai. Fin dal primo momento tuttavia è apparso chiaro che la canzone avesse un significato ben chiaro e che fosse dedicata a una persona scomparsa. Proprio Filippo, nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, parlando del suo pezzo, aveva affermato:

“Mi ricordo che la scrissi in Salento. Ero sul tetto di questa casa. E la scrissi guardando il cielo e la terra, elementi naturali. Anche pensando a una persona, a una storia che mi porterò per sempre dentro e tento di raccontare sul palco di Sanremo”.

Tuttavia Irama non ha mai voluto svelare a chi è dedicata la sua canzone Ovunque Sarai, lasciando così un alone di mistero. Almeno fino a ora. Poco fa infatti sui social il cantante ha pubblicato una storia che non lascia spazio all’immaginazione e che ci svela finalmente a chi è dedicata la sua canzone. Il brano è infatti scritto e pensato per la nonna di Filippo, venuta a mancare da diverso tempo.

Nel mentre il pubblico in questi giorni sta ascoltando a ripetizione Ovunque Sarai, che senza dubbio è uno dei brani più amati di questo Festival di Sanremo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.