Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Temptation Island

La replica di Isabella Recalcati

Tra le poche coppie di Temptation Island uscite insieme c’è quella formata da Isabella Recalcati e Manuel Marascio. I due hanno messo alla prova la loro relazione e oggi si dicono felici e più innamorati che mai, come testimoniato anche sui social. In ogni caso nei confronti della ragazza non sono mancate dure critiche da parte degli utenti.

Molte delle lamentele derivano della parole utilizzate da Isabella Recalcati fin dai primi minuti di permanenza nel reality. A Temptation Island infatti sembrava contrariata dalla mancanza di ambizione del suo fidanzato. Lei infatti avrebbe voluto, stando alle sue parole, uno stile di vita più ricercato, a differenza di quello offerto da Manuel.

Da qui spazio alle accuse, alle quali Isabella Recalcati ha deciso di rispondere su Instagram, dopo numerose domande degli utenti:

“In realtà mi sono accorta che ci sono tante persone frustrate che parlano tanto per…Ci sta commentare il programma, ma molti si permettono di giudicare la vita degli e di dare consigli quando non sanno assolutamente niente. Non ci rimango male per i commenti di certa gente, anzi mi hanno fare tante risate. Mi dispiace solo per loro e la loro cattiveria”.

La storia Instagram di Isabella Recalcati di Temptation Island

A chi invece l’ha attaccata sostenendo di “pesare sulle finanze” di Manuel Marascio, Isabella non ha esitato a controbattere: “Ho sempre viaggiato con i MIEI soldi. Non ho mai chiesto un euro a nessuno. Qui in Sicilia ho una casa mia…se vuoi ti invito. Vitto e alloggio gratuito dai”, ha chiuso ironica l’ex volto di Temptation Island.

Instagram Stories – Isabella Recalcati di Temptation Island

Infine a chi crede sia stata lei a costringere Manuel a partecipare, Isabella Recalcati ha dichiarato: “Sì, in effetti l’ho trascinato con la forza. Ha fatto sei volte la domanda per partecipare…devo dire altro?”.

Storia Instagram – Isabella di Temptation Island

Queste quindi le considerazioni di Isabella Recalcati dopo le numerose contestazioni sui social.