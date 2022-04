1 Chi sarà eliminato da L’Isola dei Famosi 16?

Questa sera su Canale 5 torna L’Isola dei Famosi 16, e come sempre non mancheranno tante emozioni. Solo poche ore infatti fa è arrivato un comunicato ufficiale che annunciava la squalifica di Silvano Michetti, membro dei Cugini di Campagna, espulso a seguito di una bestemmia. In diretta senza dubbio l’argomento verrà affrontato con Ilary Blasi, e scopriremo anche quale sarà il destino di Nick Luciani, che dovrà proseguire la sua avventura in Honduras da solo. Come se non bastasse scopriremo anche chi sarà eliminato e quale coppia dovrà lasciare la Palapa per approdare su Playa Sgamada. A scontrarsi al televoto ci sono Ilona Staller e Roger Balduino e Lory Del Santo e Marco Cucolo. Ma chi la scamperà e chi invece lascerà il gruppo?

In questi giorni così noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio chiedendovi di salvare la vostra coppia preferita, e di votare invece quella che vorreste eliminare. Secondo le preferenze dei nostri lettori, a risultare la coppia più votata, e dunque ipoteticamente a rischio eliminazione, è quella formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo, che ottengono il 51% dei voti. A risultare i più amati, seppur con pochi voti di differenza (il 49%), sono dunque Ilona Staller e Roger Balduino.

Precisiamo tuttavia come sempre che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che siano proprio Lory e Marco gli eliminati de L’Isola dei Famosi 16. Ilary Blasi infatti chiuderà il televoto solo nel corso della diretta in questa sera. In più bisogna ricordare che la coppia che lascerà la Palapa raggiungerà Playa Sgamada, dove incontrerà i naufraghi già eliminati e dove verrà aperto un secondo televoto flash che decreterà il reale eliminato.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però facciamo affidamento su un altro sondaggio, per capire chi potrebbe lasciare la Palapa questa sera.