Silvano Michetti squalificato da L’Isola dei Famosi

Durante la puntata di lunedì Silvano Michetti e Nick Luciani sono sbarcati in Honduras per dare il via alla loro esperienza a L’Isola dei Famosi (con qualche giorno di ritardo rispetto agli altri naufraghi). Appena messo piede sulla spiaggia Silvano ha iniziato a conversare con l’inviato Alvin, il quale gli ha posto alcune domande.

Nello spiegarsi il naufrago de L’Isola dei Famosi si è lasciato scappare una frase che ha fatto il giro del web. Tanto che tra gli utenti è iniziato il così definita “bestemmia gate”. La questione ha continuato a far discutere in queste pore, specie nel momento in cui alcuni si sono resi conto che dalla piattaforma di Mediaset Infinity è stata tagliata proprio la parola incriminata.

Questo ha aperto più scenari. Tra chi ha pensato che non se ne sarebbe più parlato e chi, invece, ha accennato alla possibilità che gli autori de L’Isola dei Famosi avrebbero preso un provvedimento disciplinare. Così è stato. È arrivato il comunicato ufficiale che conferma come Silvano Michetti è stato squalificato dal gioco:

“ISOLA DEI FAMOSI: ESPULSO SILVANO DEI ‘CUGINI DI CAMPAGNA’ PER ESPRESSIONE BLASFEMA

Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”.

L’esperienza di Silvano Michetti è dunque durata meno del previsto a L’Isola. Nick Luciani sarà dunque costretto a proseguire la sua avventura da solo.

