1 Chi lascerà L’Isola dei Famosi 16?

Arriva questa sera si Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 16. Le tensioni tra alcuni naufraghi sono ormai alle stelle e nonostante le tribù siano state sciolte una volta per tutte sembrerebbe che ci siano ancora due gruppi distinti e separati. Anche stasera così in diretta con Ilary Blasi ci saranno nuovi faccia a faccia tra i concorrenti e di certo ne vedremo di belle. Come se non bastasse nel corso della serata ci sarà una nuova eliminazione e un altro naufrago lascerà la Palapa per approdare su Playa Sgamada. A scontrarsi al televoto in questi giorni ci sono Edoardo e Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Marco Cuculo. Ma chi di loro lascerà il gruppo e chi invece riuscirà a scamparla e a proseguire il suo percorso?

Come sempre noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il naufrago che vorreste eliminare. Secondo le preferenze dei nostri lettori, a risultare la più votata, e dunque a rischio eliminazione, è Licia Nunez, che ottiene il 52% dei voti. A seguire troviamo Marco Cuculo, col 36% dei voti, Guendalina Tavassi, con l‘8% dei voti, ed Edoardo Tavassi, invece risultato il più amato con il 4% dei voti.

Naturalmente precisiamo che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Licia Nunez la nuova eliminata de L’Isola dei Famosi 16. In queste ore infatti il televoto è ancora aperto e fino a questa sera tutto potrebbe ancora succedere. In più bisogna anche precisare che il naufrago più votato non tornerà direttamente in Italia, ma lascerà la Palapa per raggiungere Playa Sgamada, dove si scontrerà con i concorrenti già eliminati in un televoto flash.

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà facciamo affidamento su un altro sondaggio, per capire chi potrebbe lasciare il gruppo questa sera.