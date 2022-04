Chi è Licia Nunez? Età, altezza, vita privata e Instagram

Attrice, modella, showgirl e conduttrice televisiva, nel 2022 (dopo il GF Vip 4) troviamo Licia Nunez tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi. Conosciamola meglio insieme attraverso alcuni dati che riguardano la sua età e altezza, la biografia e la vita privata, per passare al percorso nel reality e dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Licia Nunez

Nome e Cognome: Lucia Del Curatolo (in arte Licia Nunez)

Data di nascita: 1 marzo 1980

Luogo di nascita: Barletta

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 56 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice, showgirl, modella e conduttrice televisiva

Fidanzata: Licia non dovrebbe essere fidanzata attualmente

Figli: Licia al momento non ha figli

Tatuaggi: Licia ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @licianunez

Licia Nunez età, altezza e biografia

Partiamo con la biografia. Quanti anni ha Licia Nunez?

All’anagrafe Lucia Del Curatolo, è meglio conosciuta al pubblico come Licia Nunez. Nata a Barletta il 1 marzo 1980 l’età dell’attrice è di 42 anni.

Di lei conosciamo anche altezza e peso, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 70 centimetri e 56 kg.

Come vedremo nella parte dedicata alla carriera, ha interrotto gli studi per trasferirsi a Milano, poi a Madrid, dove ha acquisito il nome d’arte e dato il via al sogno di studiare recitazione e diventare oggi l’attrice che tutti conosciamo.

Prima di dedicarci a questo punto, che approfondiremo in seguito, passiamo alla vita privata.

Vita privata

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 Licia Nunez ha parlato della sua vita privata, dal dolore per la scomparsa di suo padre alla dipendenza dall’alcol. La modella ha spiegato anche che in passato ha avuto un aborto a 24 anni.

Frequentava un uomo più grande di lei (relazione di circa 3 mesi), quando ha scoperto di essere rimasta incinta. Segreto che ha mantenuto per qualche giorno il segreto per poi pian piano accettare la cosa, ha chiamato il compagno dell’epoca per fargli sapere la notizia e di non sentirsi bene. Così gli ha chiesto se poteva raggiungerla, ma lui era in partenza per il Giappone e l’ha lasciata.

Diverso tempo fa, Licia Nunez ha fatto coming out anche se ha sempre detto, concetto ribadito anche al GF Vip, che non ama etichettarsi. Negli anni Licia Nunez ha avuto alcune relazioni importanti. La prima dal 2004 al 2010 con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Una volta che la loro storia è naufragata, la conduttrice si è innamorata di Barbara Eboli, con la quale ha avuto una lunga relazione, ma si è lasciata orientativamente nel 2021. Oggi le due non stanno più insieme.

Ma chi è la compagna attuale di Licia Nunez? L’attrice è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale e non lascia trasparire troppo. Potrebbe avere una nuova fidanzata, ma potrebbe anche essere single. Vedremo se ne parlerà lei stessa in futuro.

Precisiamo inoltre che non ha alcun marito, non è sposata e oggi Licia non ha figli, anche se non ha mai abbandonato il desiderio di maternità. Tra le altre curiosità sulla sua vita privata sappiamo che Licia è rimasta in contatto con alcuni ex protagonisti del GF Vip 4, da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro per passare a Rita Rusic o Teresanna Pugliese, per citarne alcuni.

Licia è anche amante della natura e degli animali e ha una chihuahua di nome JayElle.

Dove seguire Licia Nunez: Instagram e social

Oltre ad avere un profilo privato su Facebook, è possibile trovare l’attrice sul medesimo social anche tramite la sua pagina ufficiale, oltre alle varie fanpage a lei dedicate.

Licia Nunez oltretutto ha anche un account su Instagram. In tutte le sue pagine, che cura personalmente, condivide con i propri utenti tutto ciò che la riguarda, da foto tratte da shooting fotografici a video.

La Nunez è molto legata al suo pubblico e non manca occasione di rispondere personalmente ai suoi fan sui social, fan che le dimostrano affetto smisurato.

La carriera

Cosa fa Licia Nunez e quali sono i momenti salienti della sua carriera?

Interrotti gli studi Lucia Del Curatolo si è trasferita a Milano e poi a Madrid. Come abbiamo spiegato precedentemente è proprio qui che ha acquisito il nome d’arte di Licia Nunez, in ricordo di una persona conosciuta in terra spagnola.

Qui ha iniziato a studiare recitazione presso l’Università d’Arte Drammatica “Le Mirail” e successivamente a Roma al Teatro Blu. Pian piano, come vedremo dai lavori in elenco, ha preso parti a film e serie di successo.

Negli anni è stata (ma è ancora oggi) modella e dopo il GF Vip 4 ha lavorato per diversi brand e spesso insieme ad Alviero Martini. Ha potuto posare come testimonial del marchio ed è stata anche presentatrice dei suoi eventi, oltre a indossatrice.

Film e serie TV

In questo paragrafo tutti i film e le serie TV che hanno visto Licia Nunez protagonista al cinema e nel piccolo schermo. Partiamo dalle pellicole trasmesse in sala:

Alla fine della notte (2003)

Il monastero (2004)

Balletto di guerra (2004)

E guardo il mondo da un oblò (2007)

Goodbye Mama (2011)

In televisione la vediamo invece in film, soap e serie come:

Una vita in regalo (2004)

Incantesimo 7-8-9 (2004-2007)

Vivere (2007-2008)

R.I.S. – Delitti imperfetti (2005)

L’ultimo rigore 2 (2005)

Le tre rose di Eva (2012-2018)

L’allieva (2018)

Non mancano anche i cortometraggi come Coppie e I Carnefici nel 2001 (quest’ultimo realizzato con gli studenti dell’Università di Tolosa.

Incantesimo

È il 2004 quando Licia Nunez entra a far parte della squadra di Incantesimo, dove ricopre il ruolo di Nicoletta Capirossi.

All’interno dell’amata soap opera vi resterà fino al 2007.

Vivere

Dal 2007 al 2008 è stata protagonista di Vivere, dove l’abbiamo vista nei panni di Barbara Ponti.

R.I.S – Delitti Imperfetti

Nella prima stagione di R.I.S – Delitti Imperfetti, andata in onda nel 2005, Licia Nunez è apparsa nel primo episodio.

Le tre rose di Eva con Licia Nunez

Il talento di Licia è esploso con Le Tre Rose di Eva dal 2012 al 2018.

Nella serie televisiva l’abbiamo vista lavorare accanto ad attori del calibro di Roberto Farnesi, Anna Safroncik, Luca Capuano, Luca Ward, Euridice Axen, Francesco Arca e non solo.

Progetto che è rimasto nel cuore del pubblico che, ancora oggi, chiede di poter avere nuove stagioni.

Qui Licia Nunez ha ricoperto il ruolo di Elena Monforte.

L’Allieva

Per il primo episodio della seconda stagione de L’allieva, serie TV di successo. Trasmessa su Rai 1, troviamo ancora una volta Licia Nunez.

Programmi TV

Nel corso della sua carriera Licia Nunez è stata anche conduttrice e concorrente dei seguenti programmi televisivi:

Notti mondiali (2006)

Vivere da campioni (2006)

Ballando con le stelle (2009)

Eurogol (2012-2013)

Grande Fratello VIP 4 (2020)

Drive Up (2020-2021)

L’isola dei famosi 16 (2022)

Notti Mondiali

Nel 2006, anno della vittoria del titolo mondiale per l’Italia, abbiamo visto Licia Nunez alla conduzione di Notti Mondiali, al fianco di Marco Mazzocchi.

Sempre nel 2006 (e sempre su Rai 1) ha preso parte anche alla trasmissione Vivere da campioni, nel ruolo di co-conduttrice ancora una volta.

Nel 2012 e nel 2013, invece, l’abbiamo ritrovata a Eurogol.

Ballando con le Stelle

Breve ma intensa è stata l’avventura di Licia Nunez nel 2009 a Ballando Con Le Stelle. È stata infatti la terza eliminata della quinta edizione della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Grande Fratello Vip 4

È il 2020 quando Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 4 sceglie Licia Nunez tra le concorrenti del cast femminile. Nel reality show la concorrente si è messa a nudo mostrando le sue fragilità, ma anche la sua grande forza.

Sebbene sia arrivata ottava, a un passo dalla finale, è tra le concorrenti più amate dal pubblico e ricordate con maggiore affetto.

Licia Nunez a L’Isola dei Famosi

In data 11 aprile 2022 Licia Nunez è stata confermata come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Lei ha spiegato che si tratta sicuramente di una grande occasione, una sorta di nuova opportunità arrivata al momento giusto.

Nella clip di presentazione Licia si è mostrata determinata e intenzionata a raggiungere i propri obiettivi. Diretta e sempre con la battuta pronta, si è detta carica.

La trasmissione, condotta da Ilary Blasi vede al suo fianco i due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras è Alvin.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Ma chi sono tutti i concorrenti dell’edizione numero 16 de L’Isola dei Famosi? Qui di seguito vi forniamo l’elenco completo con tutti i protagonisti del reality show di Canale 5:

I menzionati sono divisi in due Tribù, mentre altri si trovano a Playa Sgamada.

Tribù Cucaracha

Della Tribù Cucaracha fanno parte i seguenti naufraghi:

Carmen

Guendalina

Gustavo

Jovana

Laura

Marco S.

Nick

Nicolas

Tribù Tiburón

Mentre nella Tribù Tiburón troviamo:

Alessandro

Blind

Edoardo

Estefania e Roger

Ilona

Jeremias

Licia

Gli Sgamadi

Infine tra “gli sgamadi” di Playa Sgamada ci sono:

Clemente

Floriana

Lory

Marco C.

Tra tutti i concorrenti un solo e unico vincitore. Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo? Passo passo scopriremo il loro destino. Intanto vediamo insieme il percorso di Licia Nunez all’interno del reality.

Il percorso di Licia Nunez a L’Isola dei Famosi

Cosa possiamo dirvi sul percorso di Licia Nunez a L’Isola dei Famosi? Qui di seguito le tappe principali della sua esperienza in Honduras.

4° settimana: Sbarcata su L’Isola, Licia si è presentata ai suoi nuovi compagni, dando un’idea ben chiara di quella che è la sua personalità. Ha rivelato di essersi fatta già un pensiero su alcuni di loro, in particolare Roger e Blind. Oltretutto ricordiamo che Licia è entrata a far parte della squadra dei Tiburón e ha stretto amicizia subito con Edoardo, che si è offerto di farle da Cicerone.



A Licia non è piaciuto molto come il gruppo ha attaccato Estefania, la quale ha infranto il regolamento. Sebbene la ragazza si sia resa conto di aver sbagliato, chiedendo scusa, ha trovato quasi l’intera tribù ad attaccarla. La Nunez si è permessa di dire che, per quanto lei abbia commesso un errore, è bene accettare le sue scuse e non additarla in questo modo. Il tutto ha portato a un piccolo diverbio tra Licia e Blind. Dello stesso parere di Licia anche Edoardo e Alessandro.

(IN AGGIORNAMENTO)

