Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 20 maggio

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. L’appuntamento è iniziato con un aggiornamento sullo stato di salute di Nick Luciani, ancora assente. In seguito abbiamo visto i naufraghi schierarsi con e contro Guendalina e poi sfidarsi per vincere del riso. Nuove discussioni, quindi, tra Roger ed Estefania. La Prova Ricompensa, quindi, ha messo a disposizione delle coperte per la notte. A sfidarsi la squadra dei Rossi contro i Gialli. Vincono i primi.

Blind, poi, ha ricevuto una bella sorpresa dalla fidanzata Greta, sbarcata in Honduras per infondergli coraggio. Si è parlato, quindi, del rapporto tra Mercedesz, Edoardo e Luca, il nuovo arrivato. Successivamente la naufraga che è dovuta andare in Spiaggia Sgamada è stata Mercedesz Henger, la quale si è scagliata contro l’attore poco prima di lasciare i compagni. La Prova Leader, quindi, è stata vinta da Carmen Di Pietro. Vladmir, perciò, ha rimproverato Lory Del Santo per aver esultato dell’assenza di Nicolas nei giorni scorsi perché in infermeria. Spazio, in seguito, tra Maccarini ed Estefania.

Passiamo, quindi, alle nomination de L’Isola dei Famosi 2022:

Alessandro ha nominato Estefania

Estefania ha nominato Roger

Roger ha nominato Lory

Marco Maccarini ha nominato Estefania

Nicolas ha nominato Estefania

Guendalina ha nominato Estefania

Lory ha nominato Guendalina

Marco ha nominato Roger

Gennaro ha nominato Roger

Luca ha nominato Roger

Maria Laura ha nominato Roger

Edoardo ha nominato Roger

In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Luca, Roger, Estefania e Gennaro. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

