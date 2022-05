Nick Luciani è assente nella puntata di questa sera, in diretta, a L'Isola dei Famosi. Ecco che cosa gli è successo

Nick assente a L’Isola dei Famosi

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022 e abbiamo già assistito a degli aggiornamenti. Nel corso del daily e delle precedenti dirette, infatti, abbiamo saputo che alcuni concorrenti si erano fatti male. Tra questi, per esempio, Roger Balduino che si era infortunato nel corso di una prova improvvisata nelle scorse puntate, e Nicolas Vaporidis, il quale si era fatto male a un piede.

Altro naufrago chi ha riscontrato un problema è stato Nick Luciani. Il membro dei Cugini di Campagna si è tagliato al piede con un corallo e un pezzettino gli è entrato dentro. Per tale ragione ha subito una piccola operazione:

Io volevo darvi solo tre piccoli aggiornamenti. Avete avuto modo di vedere che ci ha appena raggiunti Nick che è con le stampelle isolane perché purtroppo ha avuto un piccolo intervento al piede in quanto un corpo estraneo, ovvero un pezzo di corallo, gli si era conficcato nel piede ed è stato estratto dal dottor Gazzè che salutiamo. L’operazione è andata benissimo. Stamattina proprio ha subito questo piccolo intervento. Qualche giorno di riposo, ma insomma il nostro Nick sta bene,

Nick sembrava essersi rimesso, ma non è così. Alvin, infatti, ha detto che anche questa sera sarà assente da L’Isola dei Famosi. Il corallo entratogli nel piede, infatti, ha causato una piccola infezione. Pare, tuttavia, che dovrebbe ritornare in gioco lunedì prossimo. Speriamo sia davvero così e possa tornare presto a gareggiare con gli altri. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Continuate, nel frattempo, a seguirci per molte altre news su L’Isola dei Famosi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.