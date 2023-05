NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Corinne Clery eliminata da L’Isola dei Famosi 2023

Siamo nel pieno della settima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, e ormai manca poco alla finale di questa edizione. Tra tre settimane infatti scopriremo chi sarà a vincere il reality show, e senza dubbio anche in questi ultimi giorni di gioco non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Stasera nel mentre i nodi si scioglieranno, e le maschere finalmente cadranno definitivamente. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa c’è stato il verdetto del televoto e abbiamo appreso che Corinne Clery è la nuova eliminata.

Come sappiamo questa settimana ben 5 naufraghi si sono sfidati tra di loro: Nathaly, Corinne, Marco, Pamela e Luca. I primi a salvarsi sono stati proprio Mazzoli, la Camassa e Vetrone, mentre la Caldonazzo e la Clery sono rimaste in attesa del verdetto definitivo. A spuntarla però è stata proprio Nathaly, mentre l’attrice francese ha lasciato definitivamente il gruppo.

Corinne Clery è stata così eliminata da L’Isola dei Famosi 2023 e adesso raggiungerà l’Isola di Sant’Elena, dove vivono Gian Maria Sainato ed Helena Prestes. Ma quali sono state le percentuali e le preferenze del pubblico? Scopriamolo. Mazzoli, risultato il favorito, ha ricevuto il 54% dei voti. A seguire troviamo Pamela, con il 21% dei voti, Nathaly con il 10% dei voti, Luca con l’8% dei voti e Corinne, risultata la meno votata col 7% dei voti.

La Clery così raggiungerà l’Isola di Sant’Elena, che stasera però verrà definitiva chiusa. Cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.