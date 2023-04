NEWS

Nicolò Figini | 25 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

I nominati del 24 aprile 2023 a L’Isola dei Famosi

La puntata del 24 aprile 2023 de L’Isola dei Famosi è stata carica di eventi. La puntata si è aperta con un litigio tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone. La prima lo ha accusato, infatti, di aver urlato in maniera eccessiva contro due autrici del reality e una cameriera dell’hotel che li ha ospitati. Prima ancora, però, Vladimir ha stuzzicato Ilary parlandole tedesco, lingua madre del suo nuovo compagno Bastian.

Successivamente Marco Mazzoli e Paolo Noise sono stati protagonisti di una sfida grazie alla quale avrebbero poi incontrato le loro rispettive mogli. Solamente il primo ha superato la prova, ma entrambi hanno ricevuto il premio, ovvero due sagome di cartone.

Per la prova leader de L’Isola dei Famosi 2023 sono stati scelti Simone, Andrea Lo Cicero e Helena. Ed è proprio Lo Cicero a ottenere la vittoria. Ha guadagnato l’immunità per tutta la sua squadra e alle nomination ha dovuto fare un nome da mandare direttamente al televoto. Cominciano le nomination:

Christopher ha nominato Nathaly

Luca ha nominato Fiore

Fiore Argento ha nominato Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

e Helena Prestes ha nominato Alessandro e Simone

e Cristina Scuccia ha nominato Alessandro e Simone

e Corinne ha nominato i Jalisse

Nathaly Caldonazzo ha nominato Alessandro e Simone

e Alessandro e Simone hanno nominato Helena

I Jalisse hanno nominato Nathaly

Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno nominato Nathaly

Pamela e Claudia hanno nominato Nathaly

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination a L’Isola dei Famosi 2023, quindi, troviamo Alessandro con Simone, Fiore (scelta dal leader) e Nathaly. Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.