22 Maggio 2023

Questa sera su Canale 5 arriva una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023, e ormai siamo al giro di boa. Tra un mese infatti il reality giungerà al termine, e già in molti si chiedono chi sarà a vincere questa edizione. Nel mentre in Honduras i concorrenti si sono adattati alla loro nuova vita da naufraghi, e non mancano tensioni, alleanze e anche qualche lite. Anche stasera naturalmente assisteremo a diversi colpi di scena, e come al solito ci sarà una nuova eliminazione.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito della quinta settimana de L’Isola dei Famosi 2023. Vediamo dunque quali sono stavolta le preferenze dei nostri lettori:

13 Luca Vetrone, con lo 0% dei voti

12 Gian Maria Sainato, con lo 0% dei voti

11 Christopher Leoni, con lo 0% dei voti

10 Nathaly Caldonazzo, con l’1% dei voti

09 Fabio Ricci, con il 4% dei voti

08 Alessandra Drusian, con il 4% dei voti

07 Corinne Clery, con il 6% dei voti

06 Andrea Lo Cicero, con il 6% dei voti

05 Cristina Scuccia, con l’8% dei voti

04 Pamela Camassa, con il 12% dei voti

03 Marco Mazzoli, con il 19% dei voti

02 Helena Prestes, con il 19% dei voti

01 Paolo Noise, con il 21% dei voti

Ancora una volta è Paolo Noise il naufrago preferito de L’Isola dei Famosi 2023. Il conduttore ormai ha conquistato il cuore del pubblico, e senza dubbio è già visto come uno dei possibili vincitori di questa edizione. Ma sarà davvero lui a trionfare sul resto del gruppo? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sull’isola, e non solo.