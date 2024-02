Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Isola dei Famosi

Scopriamo insieme tutte le news e anticipazioni su L’Isola dei Famosi 2024: da quando inizia a chi presenta la nuova edizione, i papabili concorrenti e opinionisti. E ancora dove vedere il reality in diretta e streaming.

Quando inizia L’Isola

Vi state chiedendo quando inizia L’Isola dei Famosi? Ancora non abbiamo una data precisa di messa in onda. Ma quel che possiamo dire è che è certo prenderà il via dopo il Grande Fratello.

Quindi orientativamente potrebbe cominciare tra marzo/aprile, ma non sappiamo quanto durerà la nuova edizione de L’Isola. Di solito si parla sempre i 2 o 3 mesi lontani da casa.

Isola dei Famosi: chi presenta

La domanda più gettonata per quanto riguarda L’Isola dei Famosi è: chi presenta questa nuova edizione? A riguardo ci sono tanti rumor.

I progetti editoriali Mediaset non sembrano includere il rinnovo di Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni l’azienda starebbe pensando a un volto nuovo. Da tempo ormai si parla di Vladimir Luxuria. Nonostante l’ex parlamentare abbia spesso smentito, il suo nome è stato confermato.

Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102.5 ha fatto sapere che l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi ha addirittura registrato una puntata zero, facendo breccia nel cuore dei vertici Mediaset. Rumor confermato poi dalla stessa Luxuria.

News: opinionisti Isola dei Famosi 2024

Tra le news più recenti anche la scelta degli opinionisti. A fare un nome è sempre Gabriele Parpiglia. A RTL 102.5, secondo le anticipazioni lanciate, il giornalista ha fatto sapere che potrebbe essere scelta Vera Gemma.

Si è parlato anche di Elena Guarnieri, ma nessuna conferma. Davide Maggio, invece, ha lanciato il nome di Sonia Bruganelli, alla quale potrebbe aggiungersi Alvin (via TV Blog).

Qualche notizia anche per l’inviato in Honduras. Dovrebbe trattarsi di una donna e secondo TV Blog la designata è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola

Vi state chiedendo invece chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi? Al momento ci sono solo tante indiscrezioni a riguardo, ma nessuna conferma. Tra i nomi emersi quello di Elisa Di Francisca. A darne notizia è il settimanale Oggi.

Davide Maggio invece ha parlato della possibilità di vedere Joe Bastianich tra i papabili concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Mentre invece Rossella Erra ha rivelato a TVBlog di aver ricevuto una chiamata dalla produzione, ma di doverci pensare.

Isola dei Famosi: quante puntate saranno?

Ancora non è chiaro quante puntate de L’Isola dei Famosi vedremo. Se verrà confermata la formula dello scorso anno ci si potrebbe fermare a 10 con una puntata a settimana al lunedì.

Dove guardare L’Isola: diretta e streaming

Se avete intenzione di guardare L’Isola dei Famosi potete farlo non solo durante la diretta del prime time su Canale 5 (da capire se avrà un solo appuntamento o doppio), ma anche le strisce quotidiane nei canali dedicati.

E non è finita, perché è possibile seguire il reality show anche in streaming (sempre durante la messa in onda in prima serata) sul sito ufficiale o su Mediaset Infinity.

Ricordiamo però che non c’è la diretta h24 come avviene per il Grande Fratello, quindi è possibile solo recuperare clip e vedere spezzoni riportati dal programma.