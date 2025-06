Dino Giarrusso ha vinto la prova del Serpente Hondureño a L’Isola dei Famosi 2025 ed è rimasto ancora nel limbo. Definitivamente eliminati Jasmin Salvati e Paolo Vallesi.

I naufraghi dell’Ultima Spiaggia si giocano tutto: Jasmin e Paolo eliminati

Serata decisiva a L’Isola dei Famosi 2025, dove i naufraghi relegati sull’Ultima Spiaggia si sono sfidati in una prova per per concorrere alla possibilità di rientrare ufficialmente in gioco. La sfida, trasmessa in diretta durante la semifinale, ha rappresentato l’ultima chance per Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi, in attesa del verdetto definitivo del reality.

La prova, chiamata “Serpente Hondureño”, è stata particolarmente impegnativa a livello fisico: i concorrenti, con le mani legate dietro la schiena, hanno dovuto strisciare sulla sabbia, spingendo un pallone con la sola forza della testa. Un percorso lineare ma faticoso, che metteva alla prova resistenza, coordinazione e determinazione.

I tre naufraghi si sono messi alla prova con grinta e fatica. Dino Giarrusso ha dimostrato da subito grande determinazione, strisciando con costanza e precisione lungo tutta la traiettoria. Ed è stato proprio lui, alla fine, a tagliare per primo il traguardo, vincendo la sfida e conquistando così la possibilità di tornare ufficialmente in gara.

Un colpo di scena che riapre gli equilibri in vista della finale, soprattutto considerando le recenti polemiche che hanno coinvolto Dino durante le ultime puntate. La sua permanenza nel gioco, ancora da confermare definitivamente, potrebbe rivelarsi un elemento chiave per le dinamiche con gli altri finalisti.

Per Jasmin Salvati e Paolo Vallesi, invece, si chiude l’esperienza a L’Isola dei Famosi: i due naufraghi sono stati definitivamente eliminati. Con la finale sempre più vicina, la sfida si fa serrata: chi riuscirà a conquistare il titolo di vincitore de L’Isola dei Famosi 2025?