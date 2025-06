Questa sera a L’Isola dei Famosi 2025, Mirko Frezza ha attaccato Dino Giarrusso dopo lo scontro fisico con Omar Fantini. Le tensioni sono esplose in studio, prima del provvedimento disciplinare del programma.

Isola dei Famosi, Mirko Frezza attacca Dino Giarrusso

Durante la semifinale de L’Isola dei Famosi 2025, in onda questa sera su Canale 5, uno dei momenti più tesi è stato il confronto tra Dino Giarrusso, Omar Fantini e lo studio, dopo la rissa sfiorata della scorsa settimana.

A rubare a scena per qualche minuto, però, è stato l’intervento di Mirko Frezza, che ha commentato duramente quanto accaduto nella puntata precedente, scagliandosi contro Dino.

In un primo momento, Giarrusso ha tentato di spiegare il proprio comportamento definendolo come un “eccesso di agonismo” dovuto alle condizioni estreme in cui i naufraghi vivono da oltre sessanta giorni:

“Questa non è la vita reale, non confondiamo. Qui noi da 60 giorni non mangiamo, mangiamo pochissimo riso, dormiamo a terra, non abbiamo le nostre famiglie, non possiamo lavarci, non possiamo fare una doccia. Quindi viviamo in una condizione molto particolare. Se mi viene detto vale tutto…”, ha dichiarato l’ex europarlamentare, cercando di giustificare l’accaduto, prima di essere interrotto.

Le sue parole hanno, infatti, fatto infuriare Mirko Frezza, ospite in studio, che è intervenuto, accusando il naufrago ancora in gara senza mezzi termini:

“Lui è un bugiardo, non è una bella persona. Lì, proprio perché non hai i comfort, esci al naturale e lui è uscito al naturale: è uscito uno che attacca una donna alle spalle. Io dico ‘stronza’ a una donna e lui la difende, poi lui la mena.”

Giarrusso ha provato a ribattere, sostenendo ancora una volta di essere sempre intervenuto a difesa delle donne. Ha ammesso il proprio errore durante la prova, per essersi fatto prendere troppo dal gioco, dicendo di essere stato fomentato anche dal fatto che le regole della Pelota Hondureña prevedevano che “valesse tutto”.

"Sull'#Isola, proprio perché non hai comfort, esci al naturale"

Il botta e risposta si è protratto per diversi minuti, lasciando emergere tensioni irrisolte e posizioni inconciliabili. La discussione si è infine conclusa con la comunicazione ufficiale del provvedimento disciplinare. Il programma che ha scelto di intervenire per sanzionare l’accaduto e riportare ordine tra i concorrenti a pochi giorni dalla finalissima.