Ecco chi sono le prime naufraghe della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025, presentata da Veronica Gentili. A svelarlo è Gabriele Parpiglia nel suo programma 100% Parpiglia.

Isola dei Famosi, le prime naufraghe

A maggio, salvo cambi di programma nel palinsesto di Mediaset, è stata ufficializzata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Chi sono i vip che sarebbero stati contattati per partecipare? Da giorni i nomi non sembrano di certo mancare e più di qualcosa è trapelato!

Ma facciamo ordine e torniamo a fine febbraio. Le prime papabili concorrenti erano giunte da Gabriele Parpiglia, nel suo programma 100% Parpiglia: si parlava infatti dell’ex tennista Camilla Giorgi, della giornalista sportiva MariaLuisa Jacobelli così come della ciclista Letizia Paternoster. A loro Deianira Marzano aveva aggiunto poi la modella Delia Duran.

Adesso ci sono delle importanti novità! Sempre Gabriele Parpiglia infatti non solo aveva confermato Camila Giorgi, ma ieri ha aggiunto (e dato per certo) il nome della creator Chiara Balistreri, nota per aver denunciato le violenze subite dall’ex fidanzato.

Sarebbe in forse, invece, secondo Fanpage.it, la presenza di MariaLuisa Jacobelli a L’Isola dei Famosi: “la sua partecipazione, però, rischierebbe di coinvolgere in modo indiretto Ilary Blasi, che per anni ha condotto il programma”. Per questo pare infatti che la produzione ci starebbe ancora pensando.

Chi invece sarebbe vicina e potrebbe volare in Honduras è Delia Duran, che come detto ha svolto i provini e sarebbe piaciuta molto agli addetti ai lavori de L’Isola dei Famosi.

Smentiti sono invece i nomi di Loris Karius e Angelo Madonia (lui stesso ha fatto delle storie ironiche). Peraltro una fonte a Fanpage.it, ma anche a noi di Novella2000.it, ha riferito che la produzione starebbe cercando un volto ben preciso. Un ragazzo che abbia caratteristiche estetiche che ricordino Luca Vetrone (ex concorrente e secondo classificato de L’isola dei Famosi nel 2023). Ancora però non sarebbe stato trovato e sembra si stia facendo un po’ fatica.

Quindi se sul fronte femminile qualche certezza ci sarebbe, non si può dire lo stesso per il cast maschile del L’Isola dei Famosi.