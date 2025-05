Dopo i sei ritiri cosa succederà a L’Isola dei Famosi? Il reality show potrebbe rischiare la chiusura anticipata, secondo i recenti rumor.

Isola dei Famosi verso la chiusura anticipata?

L’edizione de L’Isola dei Famosi attualmente in corso potrebbe vedere la sua conclusione in anticipo, ben prima della data inizialmente prevista. Secondo quanto rivelato in esclusiva da LolloMagazine.it, la finale del reality show non andrà in onda a luglio come si diceva inizialmente. Dovrebbe essere trasmessa a metà o al massimo entro fine giugno. Una scelta dettata da motivi ormai evidenti: ascolti in calo e un cast che si è via via sgretolato.

Dopo l’ultima edizione condotta da Vladimir Luxuria piuttosto travagliata, anche quest’anno con Veronica Gentili non sono mancati grattacapi. In appena due settimane ben sei concorrenti hanno abbandonato il gioco. Una mossa che ha minato l’equilibrio del format, lasciando spazio a continue polemiche.

Al momento a lasciare L’Isola dei Famosi andando a ritroso: Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino, Leonardo Brum e Angelo Famao, mentre Ibiza Altea, inizialmente annunciata nel cast, non ha mai messo piede su L’Isola per problemi contrattuali.

Nonostante si parli dell’arrivo di nuovi naufraghi, l’interesse del pubblico non si è risollevato. I social, che spesso rappresentano il termometro del gradimento popolare sembrano esserne coinvolti solo a metà durante questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Fonti interne a Mediaset riferiscono che la decisione di anticipare la chiusura del programma è stata presa per evitare ulteriori danni d’immagine a un format in sofferenza. L’emittente televisiva, secondo i rumor, starebbe già lavorando per sostituire L’Isola dei Famosi con contenuti più leggeri e potenzialmente più competitivi durante la fascia estiva.

Con l’atmosfera sempre più tesa tra i concorrenti rimasti (le liti sono all’ordine del giorno…. e dell’ora) e la prospettiva di una chiusura anticipata, le prossime puntate si preannunciano di sicuro decisive. Ora resta da capire se questa edizione de L’Isola dei Famosi riuscirà a redimersi almeno in parte o verrà definitivamente archiviata come una delle più sfortunate.