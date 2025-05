Non c’è pace in Honduras e scoppia una furente lite tra naufraghi

Scontro totale a L’Isola dei Famosi tra naufraghi! Mario Adinolfi è finito sotto accusa e sono volate parole grosse: “Mi fanno vomitare le tue idee”.

Isola, Adinolfi sotto accusa

L’unione dei due gruppi a L’Isola dei Famosi ha acceso una miccia che nessuno riesce più a spegnere. Le differenze tra i naufraghi sono esplose subito dopo la puntata, quando Teresanna Pugliese ha colto Mario Adinolfi e Omar Fantini intenti a ridacchiare. “Che c’avete da ridere?”, ha chiesto seccata, intuendo subito che qualcosa bolliva in pentola.

In confessionale, Teresanna ha spiegato come, prima dell’unione, i due gruppi viaggiassero su binari diversi, con un clima più solidale sull’altra isola. Ora, secondo lei, è venuto meno lo spirito di condivisione, complici le dinamiche, in particolare da parte di Mario Adinolfi. Il giornalista si sarebbe pavoneggiato dopo la vittoria della sua squadra nella prova.

La concorrente de L’Isola dei Famosi per questo l’ha criticato, specie dopo aver notato che il naufrago era spalleggiato – a suo dire – dalle sue “ancelle”: Alessia Fabiani e Dino Giarrusso. Cristina Plevani vista la scena ha rincarato la dose:

“Mario sa solo fomentare discussioni. Non può parlare per tutti.”

Si è parlato anche della divisione del cibo, meno equa da quando è subentrato Dino. Teresanna e Giarrusso si sono scontrati duramente, con Antonella Mosetti che ha tuonato: “Tu ti senti sto ca**o, il top di cinema e reality… non mi pare. Dino ti alliscia e poi ti attacca con cattiveria.”

Ma il vero terremoto è arrivato poco dopo con la lite tra Chiara Balistreri e Adinolfi. Dopo averlo sentito vantarsi dicendo “abbiamo rotto il c**o ai giovani”, Chiara si è sfogata duramente tirando in ballo anche Alessia e Dino.

Mario sentite quelle parole ha perso le staffe: “Ma che c’avete con ste facce torbe? C’hai 20 anni! Ma ancora c’hai questa faccia? Sorridi, amica mia! Tu non capisci nulla, sorridi!”

La naufraga de L’Isola dei Famosi ha replicato cercando di spiegare che chi come Camila o Nunzio non hanno lasciato per paura: “Tu manco ti alzi dal letto!”

Questa frase ha fatto sbottare il concorrente che come una furia ha detto: “Se non capisci, chiedi! E porta rispetto! Tu fai continui riferimenti al mio stato fisico! Mi manchi di rispetto!”. Chiara dalla sua ha detto che in realtà sarebbe lui a essersi vantato di tante cose e ridere alle spalle.

Mario Adinolfi ha continuato a gridare, puntando il dito contro la compagna de L’Isola dei Famosi: “Io non accetto di farmi mettere sotto processo! Non abbasso la voce con nessuno! Quando non capisci, impara a chiedere!”.

Poco dopo in un confessionale, rivolgendosi alle telecamere de L’Isola dei Famosi, Chiara ha confidato: “È vero, non si alza dal letto e non è un insulto: è la verità. È lui il primo a definirsi diverso. Pensava di parlare con una ventenne frivola, ma ha trovato pane per i suoi denti. Le sue idee mi fanno vomitare. Questo è il suo gioco: provocare perché non ha altro da offrire.”

La pace in Honduras sembra ormai un miraggio. La tensione tra i concorrenti del reality è alle stelle… e la convivenza si fa ogni giorno più esplosiva a L’Isola dei Famosi.