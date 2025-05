Da La Isla de las Tentaciones, ovvero Temptation Island, a L’Isola dei Famosi spagnola, Anita e Montoya hanno scoperto in diretta il risultato del test di gravidanza.

Anita e Montoya scoprono il risultato del test di gravidanza in diretta a Supervivientes

Anita Williams e Montoya sono stati, senza dubbio, tra i protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island Spagna, La Isla de la Tentaciones.

La loro relazione turbolenta, messa a dura prova nel celebre programma, aveva lasciato il pubblico in sospeso. Ma è proprio durante l’avventura a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, che i due sembrano aver ritrovato la sintonia perduta.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Gemma fa un regalo a Gianmarco Steri prima della scelta: il video inedito a poche ore dalla puntata

La coppia, ora di nuovo unita, ha condiviso con il pubblico momenti intensi e inaspettati. Negli ultimi giorni, un episodio particolare ha catalizzato l’attenzione degli spettatori e dei media.

Tutto è partito da una dichiarazione della naufraga Makoke Giaever, che ha insinuato uno strano cambiamento fisico in Anita. Secondo Makoke, la giovane concorrente non stava dimagrendo come tutti gli altri naufraghi, ma al contrario, sembrava prendere peso. Un’osservazione che ha sollevato non poche domande.

A rafforzare il sospetto è intervenuta anche la conduttrice Sandra Barneda, che ha ricordato come Anita avesse già dichiarato di non avere il ciclo da tre mesi. Così, le ha proposto di sottoporsi a un test di gravidanza.

Anita, pur sorpresa, ha accettato con decisione: “Uso precauzioni, ma può sempre succedere qualcosa. Se me lo fate per tranquillizzare me e tutti gli altri, e soprattutto perché Makoke impari a non dire a qualcuno che è incinta, lo faccio senza problemi. Anzi, voglio farlo”, ha dichiarato.

Martedì sera, durante la diretta, è arrivato il momento della verità. Anita ha chiesto che Montoya fosse presente accanto a lei per affrontare insieme il risultato. Carlos Sobera, conduttore del programma, ha annunciato: “Dopo aver effettuato il test necessario, il risultato del test di gravidanza di Anita è… negativo!”.

Il conduttore ha poi chiarito che l’apparente aumento di peso di Anita era dovuto a una distensione addominale causata dal consumo eccessivo di bevande isotoniche, ricche di zuccheri, e da un possibile sovraccarico batterico intestinale. Anita dovrà, dunque, seguire un trattamento specifico e una dieta controllata per riprendersi pienamente.

La notizia della non gravidanza è stata accolta con gioia dai due, che si sono abbracciati, sollevati. Montoya ha colto l’occasione per fare una tenera – e inaspettata – confessione: “Possiamo chiamare Isotonico o Isotonica il bambino o la bambina, quando arriverà. Sono felice, figlia mia, ma mi piacerebbe davvero diventare padre”. Anita ha sorriso e risposto con affetto: “No, però non ancora”, prima di dargli un bacio.

Ora resta da vedere se la ritrovata complicità tra Montoya e Anita si tradurrà in un nuovo inizio o se, una volta finita l’esperienza in Honduras, le loro strade si divideranno ancora una volta. Intanto, il pubblico si gode questo inaspettato ritorno di fiamma, in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro a una delle coppie più seguite della televisione spagnola.