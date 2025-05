L’ex concorrente del Grande Fratello Lorenzo Spolverato ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage durante la quale si è esposto per la prima volta sulla fine della storia con Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato rivela cos’è successo con Shaila Gatta finito il GF

Lorenzo Spolverato ha deciso di raccontare, per la prima volta, la sua verità sulla fine della storia con Shaila Gatta, relazione nata e naufragata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ai microfoni di Fanpage, l’ex concorrente ha ripercorso le fasi successive alla finale, spiegando come abbia vissuto la rottura e rivelando dettagli finora inediti sul loro ultimo confronto.

Dopo sei mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, Lorenzo ha raccontato di essersi concesso del tempo per riadattarsi alla realtà. Trascorso questo tempo, ha iniziato a cercare Shaila, con iniziali difficoltà. Alla fine, è riuscito a organizzare una videochiamata, durante la quale lei ha spiegato di aver voluto troncare la relazione a causa di alcuni video visti dopo il programma.

“Era serena, come se nulla fosse accaduto”, ha detto Lorenzo Spolverato. “Mi ha spiegato che a spingerla a comportarsi in quel modo erano stati dei video nei quali mi aveva visto interagire con altri concorrenti del GF. Il problema è che quei video facevano riferimento a cose sapute e risapute”.

Durante la videochiamata, Shaila avrebbe insistito sul fatto che Lorenzo fosse attratto da Helena Prestes, un’altra concorrente del programma, cosa che lui ha fermamente smentito. “L’unica cosa su cui mi sono sentito colpevole è che durante le nostre discussioni non mi faceva piacere vederla scherzare con altri”, ha ammesso. “Ma il fatto che provassi qualcosa per un’altra è falso. Shaila dà tanto peso alle fandom, non le interessava quello che avevo da dire io“.

Successivamente, i due si sono incontrati a Milano, ma Shaila avrebbe chiesto a Lorenzo di non parlare pubblicamente di quell’incontro. Qualche giorno dopo, però, è stata la stessa ex velina a menzionarlo durante una diretta sui social. “Quando l’ho scoperto, mi sono sentito deluso”, ha detto Lorenzo. “Le ho mandato un ultimo messaggio. Le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita. Poi l’ho bloccata”.

Lorenzo Spolverato ha concluso il suo racconto riconoscendo in parte i suoi errori all’interno della casa. Ha, infatti, ammesso di non aver sempre reagito nel modo giusto, né con la ex né con altri concorrenti. Adesso, però, guarda avanti al suo futuro personale e professionale. Shaila, che potremmo vedere forse a Tale e Quale Show, sembra essere diventata solo un ricordo.

Nel corso dell’intervista ha anche avuto modo di smentire le voci di un flirt in corso con Greta Rossetti, concorrente dell’edizione del GF precedente alla sua. A lei, infatti, lo legherebbe solamente un rapporto di amicizia.