Da pochi giorni è partita la nuova edizione della versione spagnola de L‘Isola dei Famosi e ieri sera, nel corso della nuova puntata, ad arrivare in Honduras è stata anche Anita. L’ex fidanzata di Montoya ha così dovuto fare un pauroso salto dall’elicottero, che è già entrato nella storia.

Anita arriva a L’Isola dei Famosi

Pochi giorni fa è partita a nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Anche stavolta il reality show si svolge come da tradizione in Honduras e all’interno del cast non mancano le sorprese. A essere annunciato come naufrago ufficiale è stato infatti anche Montoya, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Spagna. Il giovane uomo come sappiamo per settimane è stato al centro dell’attenzione mediatica per via del turbolento viaggio nei sentimenti con l’ormai ex fidanzata Anita e di certo il percorso della coppia ha appassionato tutto il pubblico.

In questi giorni dunque per Montoya è iniziata una nuova avventura, che tuttavia nelle ultime ore ha già subito un’accelerata. A sorpresa infatti ieri sera ad arrivare in Honduras come nuova concorrente ufficiale è stata proprio Anita, che ha così ritrovato il suo ex compagno. Tuttavia prima del faccia a faccia è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Come da tradizione la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi ha dovuto fare il famoso salto dall’elicottero. Anita tuttavia si è lanciata da un’altezza spaventosa e di certo è già entrata nella storia del reality show. Il video del momento naturalmente ha fatto il giro dei social e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà durante il percorso della neo concorrente in Honduras.

Anita nel frattempo ha già ritrovato Montoya e il pubblico si domanda se nelle settimane a venire tra i due ci sarà modo di riavvicinarsi.