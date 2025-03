Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si abbracciano per gioco al GF, non sfugge la reazione di Shaila Gatta

Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati protagonisti di una simpatica scenetta con Lory Del Santo. Quando però i due si sono abbracciati è arrivata l’inaspettata reazione di Shaila Gatta, che ha diviso il web.

La reazione di Shaila Gatta fa discutere

Mancano poco più di due settimane alla finale del Grande Fratello e il cerchio si stringe sempre di più. Tuttavia in casa tra alcuni concorrenti sembrerebbero esserci ancora diverse tensioni ed è ormai risaputo tra che in particolare tra Shaila Gatta ed Helena Prestes non corre buon sangue. Da mesi ormai l’ex Velina di Striscia La Notizia e la modella brasiliana si stanno scontrando senza sosta e tra loro non sembrerebbe esserci mai una tregua. Solo ieri sera, nel corso della nuova diretta del reality show, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha indispettito alcuni utenti.

Tutto è iniziato quando ad arrivare nella casa del Grande Fratello è stata Lory Del Santo. La regista sta infatti preparando la sua nuova serie e ha così deciso di provinare alcuni inquilini. A essere protagonisti di una simpatica scenetta sono stati dunque proprio Helena e Lorenzo Spolverato e il momento ha fatto divertire il pubblico. Tuttavia poco dopo qualcosa ha fatto storcere il naso ai più.

Proprio nel corso del “provino”, Helena e Lorenzo si sono stretti in un abbraccio. A quel punto non è sfuggita la reazione di Shaila Gatta, che nel vedere la Prestes e Spolverato così vicini ha imitato dei conati di vomito, facendo intendere di non gradire la scena. Naturalmente il gesto della ballerina non è sfuggito agli occhi sempre attenti del web e il video del momento ha fatto il giro del web.

Pare dunque che a oggi ci siano ancora tensioni tra Shaila ed Helena. Ma cosa accadrà tra le due in questi ultimi di giorni di permanenza all’interno della casa?