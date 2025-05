Antonella Mosetti è scoppiata a piangere durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, manifestando un forte disagio e la volontà di ritirarsi.

Antonella Mosetti in crisi in diretta, vuole lasciare l’Isola dei Famosi

Durante la diretta di questa sera dell’Isola dei Famosi, Antonella Mosetti ha vissuto un momento di profonda crisi, scoppiando in lacrime mentre si trovava in Palapa.

L’inviato Pierpaolo Pretelli ha prontamente segnalato l’accaduto a Veronica Gentili, la conduttrice, che le ha dato immediatamente la parola per comprendere cosa stesse accadendo.

Tra le lacrime, Antonella ha confessato di attraversare un periodo di grande difficoltà emotiva, rendendosi conto di non aver ancora superato la perdita del padre, scomparso a dicembre 2024 dopo una lunga malattia.

La concorrente ha spiegato che le condizioni dell’isola, tra fame, mancanza di sonno e tanto tempo per riflettere, hanno fatto emergere questo dolore irrisolto.

“Mi dispiace tanto ma venendo qui ero felicissima. Non vedevo l’ora, ma non ho ancora elaborato la morte di mio papà e non riesco a stare ferma nella noia. Mi procura un dolore forte, che di notte io mi sveglio per la nausea, do di stomaco, non dormo, sono esaurita.“

Pierpaolo interrompe Veronica: Antonella non trattiene le lacrime.

"Non ho elaborato la m0rt3 di mio papà, sono esaurita" ❤️‍🩹#Isola pic.twitter.com/s7wftqJkol — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2025

Veronica Gentili ha cercato di confortarla, anticipando che durante la puntata erano previste delle sorprese pensate per lei, nella speranza di alleviare il suo stato d’animo, che già un po’ era emerso in settimana.

Anche Simona Ventura, opinionista in studio e con cui Antonella ha avuto in passato un rapporto complesso, è intervenuta per offrirle parole di incoraggiamento e sostegno.

Al momento, la situazione rimane in sospeso. Antonella ha manifestato l’intenzione di lasciare il programma, arrivando, nei giorni scorsi, a distribuire i suoi effetti personali agli altri naufraghi, segno della sua determinazione.

Tuttavia, i suoi compagni hanno cercato di dissuaderla, offrendole supporto e cercando di farle cambiare idea. La decisione finale di Antonella sarà probabilmente rivelata nel corso della puntata.

Il pubblico attende con apprensione di sapere quale sarà la scelta di Antonella Mosetti e se riuscirà a trovare la forza per proseguire questa avventura.