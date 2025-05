Dopo l’eliminazione a sorpresa nel corso della semifinale di Amici 24 Nicolò Filippucci torna sui social con un lungo post. Ecco cosa ha scritto.

Le parole di Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci rompe il silenzio dopo l’addio ad Amici 24. Il cantante è stato eliminato a sorpresa al termine della semifinale della ventiquattresima edizione del talent. Un’uscita di scena inaspettata, che ha scatenato non poche reazioni sui social.

Sono passati due giorni dall’esito delle polemiche e l’allievo di Anna Pettinelli ha fatto capolino sul suo profilo Instagram con un lungo post di ringraziamento in cui ha, di fatto, spento tutte le polemiche.

“Grazie Amici. Grazie dal profondo del cuore. Sono stati otto mesi stupendi, otto mesi che non avrei mai pensato di vivere, è stato un viaggio che mi ha fatto crescere tanto come artista ma soprattutto come persona“, scrive Nicolò che si rivolge poi a tutte le persone che hanno lavorato al programma.

“Grazie a tutte le persone che hanno lavorano e lavorano a questo programma. Sono veramente tantissime e voglio ringraziare ognuna di loro, per tutto l’impegno e la passione che hanno avuto nei miei confronti e nei confronti di questo lavoro – prosegue – Un immenso ringraziamento a Maria per avermi dato la possibilità di fare quello che amo“.

“Un enorme grazie anche a tutti i Vocal Coach, a Giordana Angi e a tutto il corpo di ballo con cui ho lavorato ogni giorno per portare la versione migliore di me stesso sul palco. Grazie a tutti i ragazzi in casetta con cui ho condiviso questo sogno. Siete delle persone speciali e vi voglio un mondo di bene“, si legge ancora nel messaggio di Nicolò Filippucci.

L’ultima parte dei ringraziamenti è dedicata alla sua mentore, che l’ha sostenuta in tutto questo tempo. “E infine grazie a tutti i professori ma soprattutto ad Anna Pettinelli che ha sempre creduto in me, sin dal primo giorno, aiutandomi tanto e spronandomi continuamente. Ora comincia un nuovo viaggio viaggio: il mio primo EP, Un’ora di Follia, uscirà il 23 maggio, ci vediamo presto“, conclude l’ex allievo.