Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Simona Ventura opinionista ci saranno anche due vecchie fiamme dell’ex Stefano Bettarini.

Ecco chi ritroverà Simona Ventura

Il 7 maggio su Canale 5 Simona Ventura farà ritorno a L’Isola dei Famosi, stavolta nel ruolo di opinionista ufficiale. In attesa di rivederla sulle reti Mediaset, nella giornata di oggi sono stati ufficializzati i primi naufraghi che arriveranno in Honduras. E tra questi figura anche Antonella Mosetti. Si vocifera invece (non ancora certa) la presenza di Alessia Fabiani.

Cosa c’entra tutto ciò con Simona Ventura? Entrambe in passato sono state vicine a Stefano Bettarini, ex marito proprio dell’opinionista de L’Isola dei Famosi. A fare le nomi delle due showigirl per primo fu proprio l’ex calciatore toscano nella Casa del Grande Fratello, durante una chiacchierata notturna con Clemente Russo. In quel caso però non fece il nome completo della Fabiani e si limitò a dire “Alessia F”.

In ogni caso con il tempo la questione è uscita fuori e Antonella Mosetti, dopo l’esperienza vissuta al GF in cui era presente anche Bettarini, ha detto la sua. A Blogo nel 2016 ha confidato di avere avuto una storia di 7/8 mesi con Stefano e non una storiella di poco conto come poteva sembrare dal racconto.

Sempre a proposito di Stefano in quell’occasione ne aveva ribadito amicizia e stima e che a presentarli in passato fu Aldo Montano. E da lì ci fu l’avvicinamento: “Ma Simona e Stefano e erano già separati da quattro anni”, ha spiegato. Pare che dopo qualche incomprensione iniziale tra Simona Ventura e Antonella Mosetti si sia risolto tutto.

Invece al settimanale Chi prima (attraverso le parole del suo avvocato) poi a La Volta Buona, anche Alessia Fabiani ha ammesso di avere avuto un flirt in passato con Stefano Bettarini. Ma si sarebbe trattato di un incontro fugace in Sardegna e niente più, dopo che Simona Ventura aveva lasciato l’imbarcazione in cui erano presenti i citati.

C’è da dire che è passato tanto tempo, molte cose sono cambiate e oggi ogni protagonista di questa storia ha una propria vita. Chissà però se magari questi pettegolezzi torneranno a galla a L’Isola dei Famosi, vista anche la presenza di Simona Ventura.