Andrea Sanna | 18 Aprile 2023

Samu imita Emanuel Lo

La mattinata di Viva Rai 2 è stata arricchita dall’ospitata di Samuel Segreto, chiamato da tutti semplicemente Samu, e da Drast. Due giovani artisti che con la loro arte hanno conquistato (in maniera differente) il pubblico dei giovanissimi. Ma soffermiamoci sul ballerino di Amici 22.

Dopo l’esibizione da brividi regalata al pubblico presente e all’ascolto da casa, Samu ha raggiunto Rosario Fiorello in postazione. Qui ha avuto modo di chiacchierare con il presentatore, quando a un certo punto è stato introdotto l’argomento Emanuel Lo.

L’insegnante di Amici 22 ha creduto tanto nel talento di Samu ed è stato proprio lui a volerlo fortemente al Serale. Oltretutto il giovane aveva conquistato anche il cuore di Lorella Cuccarini, che sui social ha espresso la sua ammirazione per lui, definendolo uno dei suoi preferiti di questa edizione. Nonostante il ballerino sia stato eliminato, i due prof si dicono molto fieri di lui.

Anche Samu, però, si è detto molto felice di aver avuto l’opportunità di poter lavorare con due professionisti come loro e oggi a Viva Rai 2 ha speso belle parole per il coreografo: “Lui è un grande”, ha dichiarato con affetto. Poco dopo Fiorello ha ricordato che Samuele non è solo un grande ballerino e attore, ma anche un bravo imitatore ed è in grado di fare una perfetta parodia del suo ex professore. Così Segreto ha deciso di regalare qualche secondo ai telespettatori, con una piccola imitazione, davvero esilarante. Qui di seguito un piccolo video…

Come mostrato nel filmato Samu ha cercato di ricordare alcune delle frasi abituali di Emanuel Lo durante il suo percorso d’insegnamento ad Amici 22. Ma sono anche parole che lo stesso docente ha rivolto a lui nel corso della permanenza nel talent show di Canale 5.

Insomma sarà divertente scoprire come avrà reagito Emanuel Lo nel vedere questa divertente imitazione di Samu a Viva Rai 2.