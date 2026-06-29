Le registrazioni delle puntate dell’Isola dei Famosi sono iniziati. Tra i concorrenti anche Audrey Martin. Chi è?

Le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sono iniziate. Tra i concorrenti anche Audrey Martin. Scopriamo tutte le informazioni sulla modella.

Isola dei famosi: chi è Audrey Martin?

Le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sono già iniziate a Caramoan, nelle Filippine, e continuano a emergere dettagli sul cast che sbarcherà nel reality. Tra i nomi più chiacchierati delle ultime ore c’è quello di Audrey Martin, modella e travel blogger classe 2002, una delle concorrenti meno conosciute dal grande pubblico ma destinata a incuriosire gli appassionati del programma. Il suo nome, in realtà, era già circolato nelle settimane scorse. In quel momento, però, era stato diffuso quello anagrafico, Oumaima Ouadoudi, senza che molti riuscissero a collegarlo all’identità con cui oggi lavora sui social. Solo successivamente è emerso che si trattava proprio della creator conosciuta online come Audrey Martin.

Non ci sono moltissime informazioni in rete, ma una vecchia fotografia pubblicata anni fa sul suo profilo LinkedIn con il nome di nascita ha permesso di collegare il profilo professionale all’attuale account Instagram utilizzato dalla modella, che negli ultimi anni si è dedicata soprattutto ai viaggi e alla creazione di contenuti digitali.

Isola dei Famosi: un cast ricco di volti poco conosciuti

La presenza di Audrey Martin conferma una caratteristica di questa nuova edizione del reality: il cast sembra puntare più sulle dinamiche che sulla notorietà dei concorrenti. Come spesso accade nei reality, infatti, non sono necessariamente i personaggi più famosi a regalare i momenti più memorabili, ma è evidente che quest’anno la produzione abbia scelto di affiancare pochi volti storici a diversi protagonisti quasi sconosciuti al pubblico televisivo. Oltre ad Audrey Martin figurano infatti concorrenti come Alberto Fontana e Martina Maggiore, nomi che vantano una notorietà limitata rispetto ai classici protagonisti dei reality. A loro si aggiungono alcuni volti conosciuti soprattutto dagli appassionati dei programmi d’intrattenimento più recenti, come Daniele Iaià, Michelle Veronesi, Il Musazzi e Alex Caniggia, già apparsi in produzioni come Too Hot To Handle Italia e The 50. Tra i concorrenti con maggiore esperienza televisiva spicca invece Eva Grimaldi, che rappresenta uno dei nomi più importanti dell’intero cast. Per l’attrice si tratta infatti del sesto reality della carriera, dopo le partecipazioni a Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show, The 50 e una precedente esperienza proprio a L’Isola dei Famosi.

In attesa della messa in onda, questi sono i concorrenti che dovrebbero prendere parte alla nuova edizione del reality:

Alberto Fontana

Alex Caniggia

Anna Lou Castoldi

Audrey Martin

Claudia Peroni

Daniele Iaià

Denny Mendez

Eva Grimaldi

Francesco Chiofalo

Il Musazzi

Luca Onestini

Martina Maggiore

Michelle Veronesi

Raffaella Fico

Patrick Ray Pugliese

Pierpaolo Pretelli

Serena Enardu

Zeudi Di Palma

Tra prove di sopravvivenza, strategie e convivenza forzata, anche i concorrenti meno conosciuti avranno l’occasione di conquistare il pubblico e trasformarsi nelle vere sorprese di questa edizione de L’Isola dei Famosi.