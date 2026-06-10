Isola dei Famosi, Raffaella Fico in partenza per le Filippine? L’indiscrezione

Nelle ultime ore il nome di Raffaella Fico è tornato al centro delle indiscrezioni legate alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Un avvistamento all’aeroporto di Napoli e alcuni indizi condivisi sui social hanno infatti alimentato le voci su una sua possibile partecipazione al reality, riaccendendo l’interesse del pubblico nei confronti della showgirl e del cast ancora in via di definizione.

Il percorso televisivo di Raffaella Fico tra reality e spettacolo

Negli anni Raffaella Fico è riuscita a costruire una carriera televisiva solida, diventando uno dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano. La notorietà è arrivata nel 2008 grazie alla partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello, esperienza che le ha aperto le porte della televisione e le ha consentito di lavorare come showgirl, modella e opinionista in numerosi programmi di intrattenimento. Prima ancora aveva conquistato il titolo di Miss Grand Prix 2007, trampolino di lancio che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Nel corso degli anni ha alternato apparizioni televisive, attività nel mondo della moda e partecipazioni a reality di successo, tra cui L’Isola dei Famosi nel 2011 e Grande Fratello Vip nel 2021, mostrando una crescita personale e professionale che l’ha mantenuta costantemente sotto i riflettori.

Oltre ai successi professionali, Raffaella Fico è stata spesso protagonista delle cronache rosa per le sue vicende sentimentali. Tra le relazioni più note figura quella con il calciatore Mario Balotelli, dalla quale è nata la figlia Pia. Più recentemente, la showgirl ha vissuto una storia d’amore con Armando Izzo, durante la quale aveva annunciato di essere in attesa di un bambino. La gravidanza, però, si è conclusa tragicamente con la perdita del piccolo, un episodio particolarmente doloroso che la stessa Fico ha raccontato pubblicamente, condividendo con sincerità uno dei momenti più difficili della sua vita.

Isola dei Famosi, Raffaella Fico in partenza per le Filippine? L’indiscrezione

L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi continua a crescere e, con l’avvicinarsi delle registrazioni, ogni movimento dei possibili concorrenti viene osservato con particolare attenzione. Nelle ultime ore a catalizzare l’interesse degli appassionati è stata Raffaella Fico, paparazzata all’aeroporto di Napoli mentre si preparava a partire con i suoi bagagli. Lo scatto, condiviso sui social e rilanciato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, ha immediatamente alimentato le speculazioni sul suo possibile coinvolgimento nel reality ambientato nelle Filippine. A corredo della segnalazione è comparsa la domanda: “Raffaella Fico in partenza dall’aeroporto di Napoli…Ma forse va all’Isola?”, dando il via a numerosi commenti e ipotesi sulla destinazione del viaggio. A rafforzare ulteriormente i sospetti è stato il messaggio pubblicato dalla stessa Marzano: “Si parte! Facciamo il tifo per la nostra Raffaella Fico…”.

Cast ancora in bilico per L’Isola dei Famosi, mentre Selvaggia Lucarelli è già in location

Nonostante l’attenzione mediatica sia altissima, la produzione non ha ancora ufficializzato il cast della prossima edizione. Continuano però a circolare numerosi nomi che, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, potrebbero raggiungere le spiagge filippine. Tra i candidati più citati figurano Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo, Pierpaolo Pretelli, Pasquale Laricchia, Flavio Ubirti, Eva Grimaldi, Alex Caniggia e Denny Mendez, anche se al momento nessuna conferma è arrivata da Mediaset.

Mentre il pubblico attende annunci ufficiali, una certezza sembra già emergere: Selvaggia Lucarelli pare abbia raggiunto la destinazione che ospiterà il reality e ha condiviso sui social una fotografia dal mare tropicale della location. Fedele alla sua ironia, ha accompagnato il post con una battuta che ha conquistato i follower: “Due giorni di viaggio, ma in definitiva per andare in Abruzzo ci metto quasi lo stesso…”. Un commento che testimonia come il conto alla rovescia per il ritorno del programma sia ormai entrato nella fase finale e che l’avventura televisiva sia pronta a prendere il via.