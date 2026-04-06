Isola dei Famosi 2026, quando inizia davvero: le ipotesi sulla data di partenza

Rivoluzione in vista per uno dei reality storici di Mediaset, ovvero “L’Isola dei Famosi” che, per questo 2026, prende una forma tutta nuova, o almeno è quello che trapela dalle ultime indiscrezioni, che parlano anche della possibile data di inizio del reality show, che dovrebbe essere sempre condotto da Veronica Gentili.

Isola dei Famosi 2026: rivoluzione totale per il format Mediaset

Da anni “L’Isola dei Famosi” è uno dei programmi più visti e amati dal pubblico che, per la prossima edizione, sarà messo a dura prova in quanto, secondo quanto trapela, ci saranno cambiamenti davvero epocali. Il primo riguarderebbe la location, visti i problemi logistici e le liti con le comunità locali dei Garifuna, il reality è pronto a dire addio all’Honduras per una nuova meta, ovvero le Filippine. Nonostante i fan del programma si siano innamorati delle spiagge di Cayos Cochinos, un nuovo scenario non potrà che far bene quindi, diciamo che questa è la novità che farà “meno male”. Discorso diverso per quanto riguarda la messa in onda, secondo quanto rivelato da Davide Maggio, Mediaset starebbe valutando l’addio alla diretta, optando dunque su una versione registrata del programma, come per esempio accade con programmi quali “Pechino Express” o “Temptation Island.” Piacerà al pubblico questa nuova versione dell’Isola o sarà un flop come accaduto per “La Talpa”?

Isola dei Famosi 2026: al via i casting

Tra le tante novità della prossima edizione dell’Isola dei Famosi ciò che non cambierà è il format, in quanto i naufraghi non gareggeranno in coppia ma sempre singolarmente, con le eliminazioni che avverranno con cadenza settimanale. Mentre la produzione sta lavorando alla nuova veste del reality show, sono già in corso i casting per i naufraghi. Tra i nomi papabili spicca quello di Giorgio Manetti, ex cavaliere di “Uomini e Donne” e storico pretendente di Gemma Galgani. Si parla anche del ritorno di alcuni ex concorrenti. Staremo a vedere.

Isola dei Famosi 2026, quando inizia davvero: le ipotesi sulla data di partenza

Sarà con tutta probabilità un’edizione de “L’Isola dei Famosi” rivoluzionaria e, allo stesso tempo, molto rischiosa, in quanto bisognerà vedere se al pubblico piacerà, ad esempio, il fatto che il reality show non sarà più in diretta. In attesa di avere tutte le conferme ufficiali, secondo le ultime indiscrezioni le registrazioni dovrebbero partire tra giugno e luglio, con la possibile messa in onda del programma il prossimo autunno. Come detto alla conduzione in pole position c’è sempre Veronica Gentili mentre, non essendo più in diretta, non dovrebbero esserci opinionisti.